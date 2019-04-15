Diriliş Ertuğrul oyuncusu Celal Al’ın eşi kimdir? Celal Al kimdir, kaç yaşında nerelidir?

TRT1’de yayınlanan Diriliş Ertuğrul’un nikahına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Diriliş Ertuğrul’da 'Abdurrahman Alp' karakterini canlandıran Celal Al'ın nikâhına katılan Erdoğan, çiftin şahitliğini yaptı. Erdoğan, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın oğlu Erkan Yılmaz'ın da nikâh şahidi oldu. Peki, Celal Al kimdir, kaç yaşında nerelidir? Celal Al’in eşi kimdir? Sorularına arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. İşte merak ettiğiniz soruların cevabı...

CELAL AL KİMDİR?

Celal Al, 1982 yılında Artvin'de doğmuştur. Celal Al 185 cm boyunda ve 87 kilodur.

Oyunculuk üzerine eğitimini tamamlayan Celal Al, 2012 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alarak kariyerine önemli bir adım atmıştır.

TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosunda yer almakta ve Abdurrahman Alp karakterini canlandırmaktadır.

ABDURRAHMAN ALP KİMDİR?

Osmanlı Devleti'nin kuruluş aşamasında büyük hizmetleri olan bir komutandır. Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşı ve Aydos Kalesi'nin fatihidir. Doğum yeri ve tarihi net olarak bilinmemektedir. 1329 yılında Orhan Gazi döneminde vefat etmiştir. Kabri Eskişehir yakınlarında kendi adıyla anılan bir köyde olduğu rivayet edilir.

Abdurrahman Alp, Ertuğrul Bey ile başlayan hizmetini Osman Gazi ve onun oğlu Orhan Gazi dönemine kadar devam ettirdi. Osmanlı Devletinin büyüme aşamasında bir çok kale fethine ve meydan savaşlarına katıldı. Akçakoca, Samsa Çavuş ve Konur Alp İznik ve İzmit çevresi ile meşgul olur iken Abdurrahman Gazi'de İstanbul tarafındaki kalelere akınlar düzenleyerek Bizans askerlerini şaşkına çevirdi. İstanbul'dan gelmesi muhtemel olan saldırıları önledi. Çünkü Bizans tekfurları elit askerlerini gazilere karşı savaşması için gönderiyordu. Abdurrahman Gazi ve alpleri bu seçkin Bizans askerlerini düzenlediği akınlar ile bertaraf edip geri çekilmelerini sağladı.

Gaziler geceleyin uyumazlar, gündüzleri ise at sırtından inmezlerdi. Buraları Müslüman toprakları yapma azmi ile kanlarını, canlarını feda edip hayırla yad edilmek adına çalıştılar.

İznik civarına yakın bulunan Kara Tekine yerleşen Samsa Çavuş, zaman zaman İznik'e akınlar düzenleyerek kale çevresinde sık sık görünmeye başlamıştı. İznik tekfuru bu baskınlardan yakınarak Bizans İmparator'undan yardım istedi. Konstantiyye'den toplanan Bizans askerleri gemilerle Yalova'ya çıkarıldı. Bu haberi duyan Abdurrahman Gazi Bizans kuvvetlerine baskın yaparak çoğunu kılıçtan geçirdi sağ kalanlar ise bin bir zorluklar ile gemilerine binip İstanbul'a döndüler.

Abdurrahman Gazi, Bursa fethedilinceye deyin, Bizans sınırında uç beyi olarak hizmet verdi ve Akcakoca ile istişareli olarak