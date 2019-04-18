13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8029
  • 6,5439
  • 237.633
  • 96.886
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Cellat (Ivo Arakov), Ivo Arakov nerelidir? Ivo Arakov kaç yaşında, nerede yaşıyor?

Show TV'nin sevilen dizisi Çarpışma'ya 17. bölümde dahil olan Cellat (Ivo Arakov) bütün dikkatleri üzrine çekti. Özelikle dizinin hayranları, Cellat (Ivo Arakov), Ivo Arakov nerelidir? Ivo Arakov kaç yaşında, nerede yaşıyor? sorularına arama motorlarında yanıt aramaya başladı. Ivo Arakov, Rus İnfaz Timi Lideri olan “Ivan Sokurov” isimli karakteri birkaç bölüm canlandıracak. Hapishanelerde büyüyen ve merhametsiz olarak bilinen Ivan Sokurov yani Cellat, uluslararası bir kara para çetesinin tetikçiliğini yapıyor. İşte haberimizin ayrıntıları..

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cellat (Ivo Arakov), Ivo Arakov nerelidir? Ivo Arakov kaç yaşında, nerede yaşıyor? sorularına Çarpışma dizisi hayranları tarafından arama motorlarında yanıt aranıyor. Show TV'de ekranlara gelen Çarpışma dizisine 17. bölümde sürpriz bir giriş yapan Cellat (Ivo Arakov) tüm dikkatleri üzerine çekti.Ivo Arakov, Rus İnfaz Timi Lideri olan “Ivan Sokurov” isimli karakteri birkaç bölüm canlandıracak. Hapishanelerde büyüyen ve merhametsiz olarak bilinen Ivan Sokurov yani Cellat, uluslararası bir kara para çetesinin tetikçiliğini yapıyor. Acımasız tetikçi Ivan Sokurov (Cellat), paralarını kaptırmış olduğu Veli’ye (Onur Saylak) ve paralarına el koyan Kadir’e (Kıvanç Tatlıtuğ) çok kızgın görünüyor. Bu yüzden Cellat, Kadir ve Veli’nin peşine düşecek ve intikam almak isteyecek. İşte haberimizin ayrıntıları..

IVO ARAKOV (CELLAT) KİM, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ivo Arakov, 27 Eylül 1988 tarihinde Bulgaristan’ın Gebecce isimli şehrinde doğmuştur. Ülkesinde çok sevilen ve ünü ülke sınırlarını aşan başarılı Bulgar oyuncu yakışıklılığı, fiziği ve Çarpışma dizisinde göstermiş olduğu dövüş sahneleri ile herkesin ilgisini çekmeyi başardı.

Ivo Arakov, 2013 yapımı olan “Kahramanlar Takımı (Company of Heroes)” isimli Hollywood filminde Vinnie Jones ve Neal McDonough gibi başarılı oyuncularla birlikte rol almıştır.

Ivo Arakov’un Oynadığı Filmler ve Diziler

Filmler

The Eagle Path – Full Love (2010)

Kecove (2011)

Number 1 (2011)

Kahramanlar Takımı (2013)

300: Bir İmparatorluğun Yükselişi (2014)

Sex Academy: Men (2017)

Diziler

Kantora Mitrani

Familiata

Dear Heirs

Çarpışma

Sunny Beach

ASELSAN Sarp ailesinin en yeni üyesi Sarp-L göreve hazır

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

CHP'nin kestiği iaşeyi, Valilik verecek!

CHP'nin kestiği iaşeyi, Valilik verecek!

Nadir rastlanan mavi elmas bulundu

Nadir rastlanan mavi elmas bulundu

Darbeci eski komutan Sercan'a müebbet hapis

Darbeci eski komutan Sercan'a müebbet hapis

Rusya'da 9 Mayıs provası yapıldı

Rusya'da 9 Mayıs provası yapıldı

Terör örgütü gözünü çocuk ve gençlere dikti

Terör örgütü gözünü çocuk ve gençlere dikti

YSK'dan kritik mazbata kararı

YSK'dan kritik mazbata kararı

Tartışmalı mazbata kararına bakın kimler sevindi

Tartışmalı mazbata kararına bakın kimler sevindi

Yerli Sarp-L göreve hazır

Yerli Sarp-L göreve hazır
 

POPÜLER HABERLER

Airbus H135 helikopterlerinin üretim hattı ilk kez Avrupa dışına çıktı

Airbus H135 helikopterlerinin üretim hattı ilk kez Avrupa dışına çıktı

Apple'ın öldürdüğü özellik iPhone'a dönüyor

Apple'ın öldürdüğü özellik iPhone'a dönüyor

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran yaratıcı çözümler

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran yaratıcı çözümler

Dünyadaki şiddete dur demek için davul sesiyle 'S.O.S.' verdi

Dünyadaki şiddete dur demek için davul sesiyle 'S.O.S.' verdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA