Cellat (Ivo Arakov), Ivo Arakov nerelidir? Ivo Arakov kaç yaşında, nerede yaşıyor? sorularına Çarpışma dizisi hayranları tarafından arama motorlarında yanıt aranıyor. Show TV'de ekranlara gelen Çarpışma dizisine 17. bölümde sürpriz bir giriş yapan Cellat (Ivo Arakov) tüm dikkatleri üzerine çekti.Ivo Arakov, Rus İnfaz Timi Lideri olan “Ivan Sokurov” isimli karakteri birkaç bölüm canlandıracak. Hapishanelerde büyüyen ve merhametsiz olarak bilinen Ivan Sokurov yani Cellat, uluslararası bir kara para çetesinin tetikçiliğini yapıyor. Acımasız tetikçi Ivan Sokurov (Cellat), paralarını kaptırmış olduğu Veli’ye (Onur Saylak) ve paralarına el koyan Kadir’e (Kıvanç Tatlıtuğ) çok kızgın görünüyor. Bu yüzden Cellat, Kadir ve Veli’nin peşine düşecek ve intikam almak isteyecek. İşte haberimizin ayrıntıları..

IVO ARAKOV (CELLAT) KİM, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ivo Arakov, 27 Eylül 1988 tarihinde Bulgaristan’ın Gebecce isimli şehrinde doğmuştur. Ülkesinde çok sevilen ve ünü ülke sınırlarını aşan başarılı Bulgar oyuncu yakışıklılığı, fiziği ve Çarpışma dizisinde göstermiş olduğu dövüş sahneleri ile herkesin ilgisini çekmeyi başardı.

Ivo Arakov, 2013 yapımı olan “Kahramanlar Takımı (Company of Heroes)” isimli Hollywood filminde Vinnie Jones ve Neal McDonough gibi başarılı oyuncularla birlikte rol almıştır.

Ivo Arakov’un Oynadığı Filmler ve Diziler

Filmler

The Eagle Path – Full Love (2010)

Kecove (2011)

Number 1 (2011)

Kahramanlar Takımı (2013)

300: Bir İmparatorluğun Yükselişi (2014)

Sex Academy: Men (2017)

Diziler

Kantora Mitrani

Familiata

Dear Heirs

Çarpışma

Sunny Beach