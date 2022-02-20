20 Şubat 2022 Pazar 12:53 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 12:53

Cemal Güzelci kimdir? Derlüks Yönetim Kurulu Başkanı olan iş insanı Cemal Güzelci, Pertevniyal Lisesi mezunudur. Şarkıcı Hülya Avşar ile birlikte görüntülenen iş insanı hakkında araştırmalar hız kazandı. Buna göre Cemal Güzelci kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Cemal Güzelci'nin hayatı ve biyografisi.

CEMAL GÜZELCİ KİMDİR?

Cemal Güzelci, 47 yaşındadır. Pertevniyal Lisesi mezunu olan Cemal Güzelci, Derlüks Deri Yönetim Kurulu Başkanıdır.

İş insanı Cemal Güzelci'nin eski Galatasaray'lı futbolcu Burak Yılmaz ile yakın arkadaş olduğu biliniyor.

Cemal Güzelci bir yatırım şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Cemal Güzelci, Pertevniyal Lisesi'ni bitirmiştir. 1992'den beri giyim sektöründe birçok kademede çalışan Güzelci, 2002 yılında şu an yönetim kurulu başkanlığını yaptığı şirketin kurukuşunda bulunmuştur. Şirketin en büyük ortağıdır. Cemal Güzelci'nin çok iyi derecede Rusça konuştuğu biliniyor.

Cemal Güzelci'nin yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı şirketin deri, tekstil, pazarlama dağıtım, yenilenebilir enerji gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

Ayrıca çok sayıda içecek firmasının da sahibi olan şirket, tüm bunlar dışında bir yenilenebilir enerji firmasını da iştirakleri arasına almıştır.deri, tekstil, pazarlama dağıtım, yenilenebilir enerji gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

Cemal Güzelci, çok sayıda içecek firmasının da sahibi olan şirket, tüm bunlar dışında bir yenilenebilir enerji firmasını da iştirakleri arasına almıştır.