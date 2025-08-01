Cenk Torun'dan yeni sezon öncesi hazırlık... Spora ağırlık verdi

Oyuncu Cenk Torun, geçtiğimiz gün AVM'de görüntülendi. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Cenk Torun, ilk olarak markaların bulunduğu meydan katında kısa bir tur attı.

"YENİ SEZONA HAZIRLANIYORUM"

Spor öncesinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, her gün düzenli egzersiz yaptığını dile getirerek, "Yeni sezona hazırlanıyorum onun dışında gördüğünüz gibi spora geldim, her gün düzenli olarak sporumu yaparım" ifadelerini kullandı.

Kısa sohbetin ardından spor salonuna geçen Cenk Torun, enerjik ve sempatik tavırlarıyla da dikkat çekti.