Cennetin Çocukları başlıyor... Geçmişin karanlığından umuda açılan kapı

TRT 1'in yeni dizisi "Cennetin Çocukları", izleyiciyi Ayvalık'ta umut dolu yeni bir hikâyeye davet ediyor.

Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dizinin yönetmenliğini ise Soner Caner üstleniyor.

İSKENDER'İN HİKAYESİ BAŞLIYOR

Henüz küçücük bir çocukken hapse düşen İskender'in özgürlüğüne kavuştuğundaki tek hayali ailesini bulmaktır. Ancak yıllar sonra çıktığı bu yolculuk, ihanetler ve hesaplaşmalarla dolu bedeli hayatı olabilecek bir sınava dönüşür. Ayla'nın (Melisa Şensolun) ihanetiyle acımasız bir komplonun içine çekilen İskender gözlerini açtığında bambaşka bir dünyanın içindedir. Ve bu dünyada karşısında Doktor Gönül'ü (Özgü Kaya) bulur. Bu an, onun Ayvalık'taki yeni hayatının başlangıcıdır.

İskender karanlık geçmişten sıyrılıp yeniden doğuşunda, en büyük gücü Gönül'ün (Özgü Kaya) yanında bulduğu şefkat ve inanç olacaktır. Ayvalık'ta zeytin ağaçlarının gölgesinde başlayan bu yeni hayat, İskender'in umuda açılan kapısı olur.

Keçilerin taşındığı bir kamyonetin kasasında başlayan bu yolculuk, İskender'in hayatının hiç de kolay olmayacağını gösterir. Ancak aile sofrasının huzuru, Gönül'ün iyileştirici elleri ve Ayvalık'ın sıcak toprakları ona ikinci bir şans sunar.

CENNETİN ÇOCUKLARI OYUNCU KADROSU

İsmail Hacıoğlu (İskender), Özgü Kaya (Gönül), Melisa Şenolsun (Ayla), Zafer Algöz (Şeref), Yurdaer Okur (Baytar Ahmet), Ali Seçkiner Alıcı (Sarı Dayı), Ali Düşenkalkar (Süleyman), Şebnem Doğruer (Cennet), Münire Apaydın (Firdevs), Bihter Dinçel (Arife), Eda Akalın (Yasemin), Ali Gözüşirin (Adem), Evliya Aykan (Oltacı Bayram), Eren Hacısalihoğlu (Arif), Birand Tunca (Bekir), Ecem Çalhan (Sezen).