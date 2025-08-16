Cennetin Çocukları çok konuşulacak... Seyirciyle buluşmaya hazır

TRT 1'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, yönetmenliğini Soner Caner'in üstlendiği Cennetin Çocukları, ailece izlenebilecek bir hikâyeyi anlatıyor. Diziden ilk görüntülerin yer aldığı tanıtımda özellikle İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı "İskender" karakteri büyük merak uyandırdı.

DUVARI AŞAMAYAN İSKENDER'İN HİKAYESİ

Yıllarca "duvarın bu tarafında" azılı bir mafya üyesi olarak yaşayan İskender (İsmail Hacıoğlu), bir gün kendini "duvarın diğer tarafında" bulur. Özlemini çektiği sıcacık bir aile ortamına kavuşan İskender'in, tekinsiz sokaklardan sıcak bir yuvaya uzanan yolculuğu ekrana taşınacak.

Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin kadrosu ise şu şekilde:

İsmail Hacıoğlu (İskender), Özgü Kaya (Gönül), Melisa Şenolsun (Ayla), Zafer Algöz (Şeref), Yurdaer Okur (Baytar Ahmet), Ali Seçkiner Alıcı (Sarı Dayı), Ali Düşenkalkar (Süleyman), Şebnem Doğruer (Cennet), Münire Apaydın (Firdevs), Bihter Dinçel (Arife), Eda Akalın (Yasemin), Ali Gözüşirin , Adem, Evliya Aykan (Oltacı Bayram), Eren Hacısalihoğlu (Arif), Birand Tunca (Bekir), Ecem Çalhan (Sezen).