Magazin

Cennetin Çocukları sete çıktı... İlk kareler geldi

Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz ve Yurdaer Okur'un yer aldığı “Cennetin Çocukları” dizisinin hazırlıkları tamamlandı, çekimler başladı. Cennetin Çocukları'ndan ilk kareler geldi.

14 Ağustos 2025 Perşembe 08:00
Cennetin Çocukları sete çıktı... İlk kareler geldi
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezonun en çok konuşulacak yapımı olmaya aday 'Cennetin Çocukları' dizisi sete çıktı. Dizi setinden ilk kare geldi.

Yıllarca "duvarın bu tarafında" azılı bir mafya üyesi olarak yaşayan İskender (İsmail Hacıoğlu), bir gün kendini "duvarın diğer tarafında" bulur. Özlemini çektiği sıcacık bir aile ortamına kavuşan İskender'in, sokaklardan sıcak bir yuvaya uzanan değişim yolculuğu ekranlara taşınacak.

Dizinin kadrosunda; İsmail Hacıoğlu (İskender), Özgü Kaya (Gönül), Melisa Şenolsun (Ayla), Zafer Algöz (Şeref), Yurdaer Okur (Baytar Ahmet), Ali Seçkiner Alıcı (Sarı Dayı), Ali Düşenkalkar (Süleyman), Şebnem Doğruer (Cennet), Münire Apaydın (Firdevs), Bihter Dinçel (Arife), Eda Akalın (Yasemin), Ali Gözüşirin (Adem), Evliya Aykan (Oltacı Bayram), Eren Hacısalihoğlu (Arif), Birand Tunca (Bekir), Ecem Çalhan (Sezen) yer alıyor.

