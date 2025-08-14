Cennetin Çocukları sete çıktı... İlk kareler geldi

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezonun en çok konuşulacak yapımı olmaya aday 'Cennetin Çocukları' dizisi sete çıktı. Dizi setinden ilk kare geldi.

Yıllarca "duvarın bu tarafında" azılı bir mafya üyesi olarak yaşayan İskender (İsmail Hacıoğlu), bir gün kendini "duvarın diğer tarafında" bulur. Özlemini çektiği sıcacık bir aile ortamına kavuşan İskender'in, sokaklardan sıcak bir yuvaya uzanan değişim yolculuğu ekranlara taşınacak.

Dizinin kadrosunda; İsmail Hacıoğlu (İskender), Özgü Kaya (Gönül), Melisa Şenolsun (Ayla), Zafer Algöz (Şeref), Yurdaer Okur (Baytar Ahmet), Ali Seçkiner Alıcı (Sarı Dayı), Ali Düşenkalkar (Süleyman), Şebnem Doğruer (Cennet), Münire Apaydın (Firdevs), Bihter Dinçel (Arife), Eda Akalın (Yasemin), Ali Gözüşirin (Adem), Evliya Aykan (Oltacı Bayram), Eren Hacısalihoğlu (Arif), Birand Tunca (Bekir), Ecem Çalhan (Sezen) yer alıyor.