Cennetin Çocukları'nda Ayla'nın hafızası geri geldi, kasabada tansiyon yükseldi!

"Cennetin Çocukları" beşinci bölümüyle ekranlara geldi. Cennetin Çocukları'nın dün akşam yayınlanan bölümünde neler oldu:

AYLA'NIN HAFIZASI GERİ GELDİ

İskender'i karşısında gören Ayla'nın hafızası bir anda yerine geldi. Önce Kamil sandığı İskender'e yaşadıklarını anlatan Ayla, kısa süre sonra gerçeği fark etti. İskender, Ayla'yı kasabadan kovdu. Ancak Ayla'nın "gidecek yerim yok, bulunursam öldürülürüm" sözleri karşısında İskender vicdanına yenik düşerek ona saklanabileceği bir yer buldu.

Ayla için teknesini satan Bayram, yeni bir iş arayışına girdi ve sonunda en iyi bildiği işe, balıkçılığa dönmeye karar verdi. Ancak Mümtaz, Bayram'ın işine engel oldu. Bunun üzerine Bayram, hesap sorarak Mümtaz'a rest çekti.

ADEM KENDİ YOLUNU ÇİZMEYE KARAR VERDİ

Adem'in hayatında yeni bir dönemin kapısı aralanırken, hem aşkı hem de ailesiyle büyük yüzleşmeler yaşadı. Şeref, Sezen ve Adem aşkının karşısında durmaya devam etti. Sezen'e Adem'le asla birlikte olamayacağını açıkça söyledi. Adem, Şeref'e bu aşkın karşılıksız olduğunu, kasabayı terk edeceğini belirtti. Bu konuşmalara kulak misafiri olan Sezen, ondan kasabayı terk etmemesini istedi.

Bir diğer tarafta ise Adem, babası Baytar Ahmet'in karşısına dikilerek artık kendi yolunu çizmek istediğini söyledi ve yıllardır biriken kırgınlığını paylaştı. Kendi gençliğinde ailesinin desteğinden mahrum kalan Baytar Ahmet, oğlunun ayakları üzerinde durmasını dileyerek kararına saygı duydu.

AYŞE İÇİN SARI DAYI'NIN KAPISINI ÇALAN İSKENDER'E, CENNET'TEN AĞIR SÖZ

İskender, Ayşe'nin ameliyatı için geçmişte gömdüğü para dolu sandığı almaya gitti fakat sandığın boş olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Çaresiz kalan İskender, çıkış yolu olarak Sarı Dayı'nın kapısını çaldı. Sarı Dayı, bir işi yapması karşılığında parayı vermeyi kabul etti. İskender, ona söylenen haraç parasını almak üzere yola çıktı. Fakat işin aslı bambaşkaydı. Sarı Dayı'nın haraç istediği para, yetimler için toplanan zeytinyağlarının parasıydı. Bu gerçeği duyan Cennet yıkıldı.

İskender, para dolu çantayı Cennet'e getirdi. Ancak Cennet, hem öfke hem de hayal kırıklığı içindeydi. İskender'e, getirdiği paraların içinde yetimlerin hakkı olduğunu söyledi. Öfkesine hakim olamayan Cennet, sonunda dayanamayıp İskender'e, "Sen benim oğlum değilsin," dedi.

Geçmişinden kaçamayan İskender, kasabaya ait olmadığını hissetse de sevdiklerinden kopmak istemiyordu. Artık hayatında temiz bir sayfa açmak için Gönül'den yardım istedi.