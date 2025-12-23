Cennetin Çocukları'nda dengeler değişiyor... Aşk çıkmazına girildi

TRT 1'de yayınlanan Cennetin Çocukları, on beşinci bölümüyle ekrana geldi.

Cennetin Çocukları'nın yeni bölümünde neler oldu:

İskender, darmadağın olan Ayla'yı yeniden hayata bağlamak için mücadele ederken Gönül'le arasındaki mesafe giderek açılıyor. Gönül, İskender ve Ayla'yı birlikte görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor... Peki, İskender ve Gönül'ün ilişkisi düzelecek mi?

Cennetin Çocukları kadrosunda İsmail Hacıoğlu (İskender), Özgü Kaya (Gönül), Yurdaer Okur (Baytar Ahmet), Melisa Şenolsun (Ayla), Gülper Özdemir (Ahsen), Zafer Algöz (Şeref), Ali Seçkiner Alıcı (Sarı Dayı), Ali Düşenkalkar (Süleyman), Şebnem Doğruer (Cennet), Münire Apaydın (Firdevs) gibi isimler yer alıyor.