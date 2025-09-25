İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2025 Perşembe / 3 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,476
  • EURO
    48,7922
  • ALTIN
    5013.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Cennetin Çocukları'nda o sahne gündem oldu! Sosyal medyayı salladı
Magazin

Cennetin Çocukları'nda o sahne gündem oldu! Sosyal medyayı salladı

Cennetin Çocukları, son bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. Birand Tunca'nın canlandırdığı Bekir'in, Eda Akalın'ın hayat verdiği Yasemin'e evlilik teklif ettiği sahne, kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi ve izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Haber Merkezi25 Eylül 2025 Perşembe 11:11 - Güncelleme:
Cennetin Çocukları'nda o sahne gündem oldu! Sosyal medyayı salladı
ABONE OL

TRT1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisi, son bölümüyle izleyiciden yoğun ilgi gördü.

Cennetin Çocukları'nda Birand Tunca'nın canlandırdığı Bekir ve partneri Eda Akalın'ın hayat verdiği Yasemin karakterinin hikayesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Özellikle Bekir'in Yasemin'e evlilik teklif ettiği sahne, kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler listesine girdi ve dizinin hayranlarını adeta ekran başına kilitledi.

CENNETİN ÇOCUKLARI KONUSU

Karanlık bir dünyanın içinde varlığını sürdüren İskender, Ayla'nın ihanetiyle sarsılır. Bu ihanet, onu beklenmedik bir hayata sürükler. Gözlerini yeniden açtığında karşısında Gönül vardır. Ayvalık'ta başlayan yeni yolculuk, İskender'in hikayesinde farklı bir sayfayı açar. Arkadaşının 'Sen artık ölüsün kardeşim' sözleri ise bu başlangıcın hiç de kolay olmayacağının işaretidir.

CENNETİN ÇOCUKLARI OYUNCULARI

Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin kadrosu ise şu şekilde:

İsmail Hacıoğlu (İskender), Özgü Kaya (Gönül), Melisa Şenolsun (Ayla), Zafer Algöz (Şeref), Yurdaer Okur (Baytar Ahmet), Ali Seçkiner Alıcı (Sarı Dayı), Ali Düşenkalkar (Süleyman), Şebnem Doğruer (Cennet), Münire Apaydın (Firdevs), Bihter Dinçel (Arife), Eda Akalın (Yasemin), Ali Gözüşirin (Adem), Evliya Aykan (Oltacı Bayram), Eren Hacısalihoğlu (Arif), Birand Tunca (Bekir), Ecem Çalhan (Sezen).

  • Cennetin Çocukları
  • birand tunca
  • eda akalın
  • magazin

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.