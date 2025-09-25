Cennetin Çocukları'nda o sahne gündem oldu! Sosyal medyayı salladı

TRT1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisi, son bölümüyle izleyiciden yoğun ilgi gördü.

Cennetin Çocukları'nda Birand Tunca'nın canlandırdığı Bekir ve partneri Eda Akalın'ın hayat verdiği Yasemin karakterinin hikayesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Özellikle Bekir'in Yasemin'e evlilik teklif ettiği sahne, kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler listesine girdi ve dizinin hayranlarını adeta ekran başına kilitledi.

CENNETİN ÇOCUKLARI KONUSU

Karanlık bir dünyanın içinde varlığını sürdüren İskender, Ayla'nın ihanetiyle sarsılır. Bu ihanet, onu beklenmedik bir hayata sürükler. Gözlerini yeniden açtığında karşısında Gönül vardır. Ayvalık'ta başlayan yeni yolculuk, İskender'in hikayesinde farklı bir sayfayı açar. Arkadaşının 'Sen artık ölüsün kardeşim' sözleri ise bu başlangıcın hiç de kolay olmayacağının işaretidir.

CENNETİN ÇOCUKLARI OYUNCULARI

Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin kadrosu ise şu şekilde:

İsmail Hacıoğlu (İskender), Özgü Kaya (Gönül), Melisa Şenolsun (Ayla), Zafer Algöz (Şeref), Yurdaer Okur (Baytar Ahmet), Ali Seçkiner Alıcı (Sarı Dayı), Ali Düşenkalkar (Süleyman), Şebnem Doğruer (Cennet), Münire Apaydın (Firdevs), Bihter Dinçel (Arife), Eda Akalın (Yasemin), Ali Gözüşirin (Adem), Evliya Aykan (Oltacı Bayram), Eren Hacısalihoğlu (Arif), Birand Tunca (Bekir), Ecem Çalhan (Sezen).