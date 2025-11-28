İSTANBUL 21°C / 12°C
Magazin

Cennetin Çocukları'nda yol ayrımları... Aşklar sınavda!

Cennetin Çocukları'nın merakla beklenen yeni bölümünde ilişkilerin geleceği belirginleşiyor. Adem ile Sezen nişan sonrası evliliğe doğru adım atarken, Yasemin, Nilüfer ve Bayram'ın kalp çarpıntılı aşk yolculukları yeni sürprizlere sahne oluyor.

28 Kasım 2025 Cuma 14:46
Cennetin Çocukları'nda yol ayrımları... Aşklar sınavda!
Cennetin Çocukları, on ikinci bölümüyle ekrana gelecek. Cennetin Çocukları'nın yeni bölümünde neler olacak:

Adem ve Sezen sonunda nişanlanmış, evlilik hayalleri kurmaya başlamıştır. Peki her şey gerçekten bu kadar kolay mı olacaktır?

Saf birer âşığa dönüşen Yasemin, Nilüfer ve Bayram aşklarına kavuşabilecekler mi?

İskender sürekli deşifre olma tehlikesi altındayken herkes, evlilik sırasının artık ona ve Gönül'e geldiğini düşünmektedir. İskender, hem kimliğini gizlemeyi hem de Gönül ile yeni bir hayata başlamayı başarabilecek midir?

