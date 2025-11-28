Cennetin Çocukları'nda yol ayrımları... Aşklar sınavda!

Cennetin Çocukları, on ikinci bölümüyle ekrana gelecek. Cennetin Çocukları'nın yeni bölümünde neler olacak:

Adem ve Sezen sonunda nişanlanmış, evlilik hayalleri kurmaya başlamıştır. Peki her şey gerçekten bu kadar kolay mı olacaktır?

Saf birer âşığa dönüşen Yasemin, Nilüfer ve Bayram aşklarına kavuşabilecekler mi?

İskender sürekli deşifre olma tehlikesi altındayken herkes, evlilik sırasının artık ona ve Gönül'e geldiğini düşünmektedir. İskender, hem kimliğini gizlemeyi hem de Gönül ile yeni bir hayata başlamayı başarabilecek midir?