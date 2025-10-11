İSTANBUL 17°C / 10°C
  Çetin'in başına gelenler kasabayı karıştıracak! Onu kim kurtaracak?
Çetin'in başına gelenler kasabayı karıştıracak! Onu kim kurtaracak?

Gönül Dağı'nın 188. bölümü, hem duygusal hem de heyecan dolu anlara sahne olacak. Haksız yere hapse giren Taner'in yaşadıkları izleyicileri derinden etkileyecek. Kaya Ailesi ve kasabalı, Taner'i kurtarmak için seferber olurken; Taylan, kendi kurduğu tuzağın bedelini ödemeye başlıyor. Hapishanede bile üretmekten vazgeçmeyen Taner'in yeni icadı ve kasabada yaşanacak büyük yüzleşme, bölümün en çok konuşulacak detayları arasında olacak.

11 Ekim 2025 Cumartesi 10:01
Çetin'in başına gelenler kasabayı karıştıracak! Onu kim kurtaracak?
ABONE OL

Gönül Dağı, 11 Ekim Cumartesi akşamı ekrana gelecek yüz seksen sekizinci bölümünde, izleyicileri, hüzün ve eğlencenin aynı anda yaşanacağı bir görsel şölene davet ediyor.

Kendisine iftira atılan Taner, hapishaneye giriyor, Selma ve Kaya Ailesi kahroluyor.

Sadece kendi ailesi için değil, tüm kasabalıların mutlu, huzurlu ve güzel günler geçirmesi için canla başla çalışan, icatlar yaparak onlara rahat ve kolay bir yaşamın anahtarını sunan Taner, üzerine atılan bir iftira nedeniyle demir parmaklıklar arkasına girmiştir.

Süleyman'ın hain ve kindar çocuğu Taylan ve iki yüzlü sinsi kızı Leyla'nın planları işlemiş ve Taner suçsuz yere hapishaneye düşmüştür. Selma ve Kaya ailesi onu kurtarmak için seferber olur. Ailenin yardımına Süleyman koşar. Taner'i kurtaracak bir avukat tutar. Avukat, Selma ve Kaya ailesine Taner'i kurtarmak için elde etmeleri gereken kanıtları anlatır. Kaya ailesi ve Taner'in can dostları bu kanıtlara ulaşabilecek mi? Taner kurtulabilecek mi Gönül Dağı'nın yüz seksen sekizinci bölümünde izleyeceğiz.

İNTİKAM ATEŞİYLE YANAN TAYLAN'I KİM TEHDİT EDECEK?

Taner'e kurdukları tuzak sırasında yaralanan ve hastaneye kaldırılan Taylan'a ikinci darbeyi telefonla arayan karısı vurur. Boşanma davasına katılmayan Taylan'ı arayan kadın, çocukların velayetini alacağını ve onların yüzünü göstermeyeceğini söyler. Kadın bu konuda tanıklık yapması için Süleyman'dan da yardım ister. İntikam ateşiyle yanan ve yaptığı kötülüklerin farkına varamayan Taylan'ı kim tehdit edecek? Köşeye sıkışan Taylan nasıl bir karar verecek yeni bölümde seyredeceğiz.

TANER, HAPİSHANEDE HANGİ İCADA İMZA ATACAK?

Nerede olursa olsun, insanlığa hizmet ve toplumsal sorunları çözecek proje peşinde koşan Taner, hapishanede de boş durmaz. Mahkumların çalışıp üretecekleri atıl bir yeri gören Taner, burayı harekete geçirip bu kez içerdeki bir mahkuma yardım elini uzatır. Taner, mapushanede hangi icada imza atacak ve hangi insanların yüzlerini güldürecek birlikte izleyeceğiz.

ÇETİN'İ KASABALININ ELİNDEN KİM KURTARACAK?

Taner'e yapılan kumpasta kardeşlerinin yanında yer almayan Çetin, kasabalıların hücumuna uğrar. Onu dövmek için peşinden koşan halk, Çetin'in izini kaybederler. Çetin'i bu arbededen kim kurtaracak? Son zamanlarda yaşadıkları, Gedelli'deki insanların iyi niyeti onu değiştirmeye başlamış, en son kendisine yardım elini uzatan kişiye bambaşka duygular hissetmeye başlamıştır. Çetin'i zor durumdan kurtaran ve onu sevgi seline sürükleyen kişi kimdir?

