Ceyda Ateş kimdir Buğra Toplusoy kimdir Ceyda Ateş Buğra Toplusoy kaç yaşında evlendi

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Oyuncu Ceyda Ateş, 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Buğra Toplusoy ile ABD Miami'de evlendi.

Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy evlendi

Ünlü çiftin nikahından görüntüler sosyal medyaya böyle yansıdı.

Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy'un 2019 yılının yaz ayında Türkiye'de düğün yapacakları öğrenildi.

Ceyda Ateş ile sevgilisi Buğra Toplusoy, uzun süre önce ABD'ye yerleşmişti.

CEYDA ATEŞ KİMDİR KAÇ YAŞINDADIR?

Ceyda Ateş, 14 Eylül 1987 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1995 yılında başlayan kariyerini günümüzde yer aldığı diziler ile sürdüren Ateş, sunucu, oyuncu ve model olarak çalışıyor. Oyunculuk eğitimini Barış Manço Kültür merkezinde aldı. Buradaki eğitiminin ardından Gurbet Kadını, Aşk Oyunu, Elveda Rumeli, Cennet Mahallesi gibi yapımlarda yer alan oyuncu, Çılgın Dershane filminde de oynadı.

ÇİÇEK TAKSİ İLE KARİYERİNE BAŞLADI

Kavak Yelleri dizisine konuk oyuncu olarak dahil olan ve üçüncü sezonda dizinin daimi oyuncuları arasında giren Ceyda Ateş, Yer Gök Aşk dizisinde de bir bölüm konuk oyuncu olarak oynadı. 1995 yılında Çiçek Taksi dizisinde Aslı karakteri ile kariyerine başladı. Oyuncu, Adını Feriha Koydum dizisinde Hande Gezgin karakterini canlandırarak büyük beğeni topladı.

EVLERDEN BİRİ DİZİSİNDE BAŞROL OLDU

Genç oyuncu, 2012 yılında Evlerden Biri dizisinde başrolü üstlendi. Ceyda Ateş, 2012 yılında devam dizisi olan Emir'in Yolunda'da performans sergilemeye devam etti. Oyuncu son dönemde Böyle Bitmesin ve Bir Yastıkta dizilerinden sonra Yılanların Öcü isimli yapımda yer aldı.

BUĞRA TOPLUSOY KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

İstanbul Çekmeköy doğumlu olan Buğra Toplusoy, Roman Mağazaları'nın sahibi Turgut Toplusoy'un oğludur. BuğraToplusoy, ortaokulu İstanbul'da okuduktan sonra 15 yaşında kendi isteğiyle İsviçre'ye gitti. College du Leman'dan aldığı eğitimin ardından Boston'daki Wentworth İnstitute'de mimari eğitim aldı. Babasının isteği üzerine okuduğu mimarlık mesleğini zaman içerisinde çok sevdi. Şu anda şirketin İcra Kurulu Başkanı ve Genel Koordinatörü olarak görev yapıyor.