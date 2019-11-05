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Çocuklar geleceğimiz

Bu yıl 41’inci kez koşulan Vodafone İstanbul Maratonu büyük bir coşkuyla tamamlandı.

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Maratonda Neslihan Demir, Kerem Gönlüm, Merve Oflaz, Furkan Andıç, Berrin Zorlu, Hande Sezer Pekcan, Sibel Tüzün, Sahika Ercüment  gibi ünlü isimler de çocuklar için koştu. Çocukların eğitimine katkıda bulunmak için koşan eski milli voleybolcu Neslihan Demir, 11 yaşındaki kızı Zeynep’in de kendisinin izinden gittiğini ve voleybol oynadığını belirterek “Bu yıl maratonda çocuklar için koştuk. Çocukların geleceğine pozitif katkıda bulunacak her adımı gönülden destekliyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz ve onları donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlamalıyız” dedi. 

“Çocuklar için koş” sloganı ile Vodafone takımı, hem maratona katılanların çocuklarına kodlama eğitimi verdi hem de bin gönüllü ile koşuda çöp topladı. Maratona oğulları Keremcan ve Kerem Alp ile katılan eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm ise “Çocuklara iyi bir gelecek sağlamak hepimizin görevi. Maratonda çevre temizliğine de dikkat çektik. Çevre konusunda hepimizin daha hassas davranması gerekiyor. Vodafone’a hem spora verdiği destek, hem de eğitim ve çevre konusunda gösterdiği hassasiyet için teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

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