''Çok paran varsa…''

İkili yeni bir dizi hazırlığı içerisinde olduklarını ve dijital platforma yayınlamayı düşündüklerini sevenlerine müjdelediler. Ahmet Kural ‘Baba Parası’ filmi hakkında konuşurken iddialı bir söz sarf etti. Kural “Çok paranızın olması yeni arkadaşlar yerine daha kaliteli düşmanlar kazandırabilir’’ dedi.