''Çok paran varsa…''
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu yıl 9’uncusu düzenlenen Türk Filmleri Haftası’na katılan oyuncu Murat Cemcir ve Ahmet Kural, “Baba Parası” ve “Mahalleden Arkadaşlar” filmlerinin tanıtımını yaptı.
İkili yeni bir dizi hazırlığı içerisinde olduklarını ve dijital platforma yayınlamayı düşündüklerini sevenlerine müjdelediler. Ahmet Kural ‘Baba Parası’ filmi hakkında konuşurken iddialı bir söz sarf etti. Kural “Çok paranızın olması yeni arkadaşlar yerine daha kaliteli düşmanlar kazandırabilir’’ dedi.
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