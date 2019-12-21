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Magazin

Çukur’a RTÜK’ten yeni ceza

Üç sezondur yayınlanan ‘Çukur’, dizisi son 3 ayda 3 bin 382 kere şikayet edildi.

21.12.2019  02:17 - Güncelleme: 21.12.2019  02:17

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yüksek izlenme oranına sahip televizyon dizilerinin toplumu derinden etkilemesi ve silahlı çatışma, korku, şiddet ve işkence sahnelerine yer vermesi dolayısıyla ‘Çukur’un yeniden cezalandırılması kararını aldı. RTÜK, SHOW TV’ye, ‘Yayın hizmetleri, şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olamaz’ ve ‘Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz’ hükümlerini ihlalden, idari para cezası uyguladı.

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