Çukur’a RTÜK’ten yeni ceza

21.12.2019 02:17 - Güncelleme: 21.12.2019 02:17

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yüksek izlenme oranına sahip televizyon dizilerinin toplumu derinden etkilemesi ve silahlı çatışma, korku, şiddet ve işkence sahnelerine yer vermesi dolayısıyla ‘Çukur’un yeniden cezalandırılması kararını aldı. RTÜK, SHOW TV’ye, ‘Yayın hizmetleri, şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olamaz’ ve ‘Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz’ hükümlerini ihlalden, idari para cezası uyguladı.