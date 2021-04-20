Çukur'da iki yeni ayrılık daha! O isimler diziye veda etti

20 Nisan 2021 Salı 11:16 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 11:17

Fenomen dizi Çukur'da Celasun rolündeki Kubilay Aka, Karaca rolündeki Ece Yaşar'dan sonra Kulkan Erdenet'i canlandıran Genco Özak ile Akın'ın eşi Yasmin rolündeki Gamze Doğanoğlu da ayrıldı. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 125. yeni bölümüyle 19 Nisan Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıktı.



Çukur'da amcanın Karaca'yı elleriyle boğarak öldürdüğünü gören Yasmin büyük bir korkuya kapıldı. Amca ise Yasmin'i ilaçlarını değiştirerek zehirleyerek öldürdü. Akın yatakta eşi Yasmin'in cansız bedenini buldu.

Diğer yandan ise Yamaç ve Efsun, Kulkan'ın peşine düştü. Yamaç ve Efsun'dan kaçan Kulkan bir çatıya çıkarak kurtulmaya çalıştı. Ancak Kulkan'ın karşısına çıkan amca Koçovalı'nın gizemli adamı, Kulkan'ı aşağıya atarak öldürdü. Kulkan'ın cesedi ise Efsun'un önüne düştü. Dizide Kulkan Erdenet'i canlandıran Genco Özak da son bölümle birlikte diziye veda etti.

ÇUKUR'DAN KULKAN'A VEDA MESAJI!

Çukur dizisinin sosyal medya hesabından yapılan veda paylaşımında ise "Yanlış insanlara bulaştın, yanlış kişilerle iş birliği yaptın. Diğer tarafta tüm Erdenetler'e selam söyle. Elveda Kulkan. Teşekkürler Genco Özak" notu düşüldü.

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç'ın oyunlarıyla arka arkaya darbe alan Vartolu, bu sefer ipleri eline alacak. Amca'nın gücünü azaltmak için harekete geçen Yamaç, Vartolu'nun akıl dolu oyunuyla neye uğradığını şaşıracak. Efsun'la Sultan arasındaki gerilim devam ederken, Yamaç ve Efsun'un gündemi aldıkları bir bilgiyle tamamen değişecek. Karaca'nın ölümünü örtbas etmeye çalışan Amca, Karaca'nın kendiliğinden gittiğine aileyi ikna etmeye çalışacak. Oynadığı son kozla zafere ulaştığını düşünen Kulkan, hiç beklemediği bir düşmanla karşılaşacak ve bu karşılaşma nefesleri kesecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.