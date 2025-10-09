Cuma akşamı ekranda: Taşacak Bu Deniz ilk bölümünde neler olacak?

TRT 1'in yeni sezon dizilerinden Taşacak Bu Deniz, 10 Ekim Cuma akşamı seyircisiyle buluşacak. Proje tasarımı ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'in kaleme aldığı Taşacak Bu Deniz'in başrollerinde; Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal Yurtçu yer alıyor.

Taşacak Bu Deniz'in birinci bölümünde neler olacak?

İki düşman aile, Furtunalılar ve Koçarililerin bitmek bilmeyen savaşı yıllardır sürüp gitmektedir. Geçmişte çok büyük bir sevda yaşayan Adil Koçari ile Esme Furtuna kan hakkı yüzünden karşı karşıya gelirler, Esme Adil'i vurur. Aralarındaki tüm düşmanlığa rağmen Adil Koçari Esme Furtuna'yı ele vermez ve "ben kendimi vurdum" der.

Tam o sırada çok uzaklardan gelen Yunan bir Doktor Adil'in hayatını kurtarır. Yunanlı bir anne ve İstanbul Rum'u bir babanın kızı olan bu kız büyük bir sırrın peşine düşüp Trabzon'a gelmiştir. Eleni'nin gelişinden sonra ne Adil için ne de Esme için hayat aynı olmayacaktır.