İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2022 Perşembe / 29 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6735
  • EURO
    19,8849
  • ALTIN
    1089.36
  • BIST100
    5429.13
  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Ajda Pekkan'dan açıklama
Magazin

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Ajda Pekkan'dan açıklama

Ajda Pekkan, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmesi dolayısıyla büyük gurur ve heyecan içinde olduğunu belirterek, 'Bugün sanat hayatımın en önemli noktalarından biridir.' ifadesini kullandı.

AA22 Aralık 2022 Perşembe 02:39 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Ajda Pekkan'dan açıklama
ABONE OL

Pekkan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü almasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Bu ödüle layık görüldüğü için büyük gurur ve heyecan içinde olduğunu dile getiren Pekkan, "Bugün sanat hayatımın en önemli noktalarından biridir. Çünkü bu ödül benim için bambaşka duygular ve çok önemli anlamlar içeriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pekkan, müzik hayatı boyunca Türkiye'ye bağlılığı ve sevgisi ile milli değerlerinin daima önemli ve öncelikli olduğunu vurguladığı açıklamasında, "Bu uzun soluklu yolculukta kariyerimi şekillendirirken de tüm bu duygularla verdiğim kararlar ile ülkemin sanatçısı olmayı tercih ettim. Yurt dışındaki kariyerimde birçok teklifi geri çevirmemdeki temel sebep bu kadim topraklardaki sevgi ve aidiyet duygusudur." ifadelerine yer verdi.

Ajda Pekkan, bu kararlarının ne kadar doğru olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı onur verici ödülle daha iyi anladığını kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.