CZN Burak ihtarname sonrası Şafak Sezer'in görüntülerini kaldırdı!

Oyuncu, komedyen Şafak Sezer, yer aldığı görüntüleri kendisinin izni olmadan sosyal medyadan paylaştığı gerekçesiyle, restoran zinciri sahibi ve sosyal medya fenomeni CZN Burak'a ihtarname göndermişti.

CZN BURAK İHTARNAME SONRASI GERİ ADIM ATTI

Oyuncu Şafak Sezer'in avukatı tarafından CZN Burak mahlaslı Burak Özdemir'e gönderilen ihtarnamede; bu paylaşımın hukuki karşılığının 5 milyon TL olduğu belirtilmişti.

Kamuoyunda yer alan olayın ardından; CZN Burak olarak tanınan işletmeci ve fenomen Burak Özdemir, Şafak Sezer ile yer aldıkları paylaşımlarını Instagram hesabından kaldırdı.