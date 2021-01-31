31 Ocak 2021 Pazar 12:25 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 12:25

CZN Burak, yine yaptığı yardımlarla gündeme geldi. CZN Burak sosyal medya adı ile bilinen Burak Özdemir, son olarak Diyarbakır'da bir ailenin daha yüzünü güldürdü. Sempatik tavırlarıyla da çok sevilen ünlü aşçının Diyarbakır paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yaptığı yemekleri gülümseyerek sunmasıyla tanınan biri haline gelen Burak Özdemir, Hatay Medeniyetler Sofrası adlı lokanta zincirinin sahibidir. Peki CZN Burak nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı ve biyografisi.

CZN BURAK KİMDİR?

CZN Burak adıyla bilinen Burak Özdemir, 1995 yılında dünyaya geldi.

Hatay Medeniyetler Sofrası adlı lokanta zincirinin sahibidir. Arap ve Anadolu Mutfağına ait yemekleri kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemek şovlarını sosyal medya platformlarında yayımlayarak "Smiley bae" adıyla tanınmış ve bir internet ünlüsü olmuştur.

CZN BURAK NERELİ?

CZN Burak ya da gerçek adıyla Burak Özdemir, İstanbul'da doğdu. Aslen Hatay Yayladağı Yoncakaya köyündendir.

Tekstil firması sahibi olan babasının desteğini alarak 2011'de Aksaray'da Hatay Medeniyetler Lokantası adlı bir kebapçı açtı. Birkaç yıl içinde farklı şubeler açarak bir lokanta zinciri kurdular. Burak Özdemir, sosyal medyadan paylaştığı yemek videoları ile ünlendi. Instagram hesabı yüksek takipçi sayılarına ulaştı. Videolarında kameradan gözlerini ayırmadan yemek yapması ile tanınır.

CZN NE DEMEK?

Burak Özdemir'in dedesi kebapçılık mesleğiyle uğraşmasına rağmen Czn Burak'ın babası tekstil sektöründe faaliyet göstermiştir. Burada bir dönem çalışmaya başlayan Burak Özdemir, tekstil firmasında çalışırken buraya gelen yabancı müşteriler adını telaffuz etmekte zorlanınca o da babasının sahibi olduğu firmasının adı olan Cinzaro'nun kısaltması olan CZN'yi kullanmayı tercih etti.O dönemlerde sosyal medya hesabının başına eklediği bu lakap bugünlerde bir çok insan tarafından Burak Özdemir isminden daha fazla bilinir oldu.