Damla Sönmez O Ses Türkiye'ye damga vurdu! Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında?

2 Ocak 2022 Pazar 12:19 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 12:19

Damla Sönmez, O Ses Türkiye yılbaşı özel programında "Başıma Gelenler" adlı parçayı seslendirdi. Sesiyle kendine hayran bırakan Sönmez, dört jüri üyesini de döndürmeyi başardı. Damla Sönmez'in performansından çok etkilenen Murat Boz ise sahneye çıkıp oyuncuyla düet yaptı. İşte Damla Sönmez'in hayatı ve rol aldığı dizi-filmler...

DAMLA SÖNMEZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Damla Sönmez, 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesinden mezun olduktan sonra Fransa'da Paris Sorbonne Üniversitesinde Tiyatro eğitimi aldı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda yarı zamanlı 2 sene keman 1 sene piyano dalında öğrenim aldı. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okudu.

2009 yılında "Bornova Bornova" filmindeki rolüyle 46. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri'nde "Umut Veren Genç Yetenek", Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nde "Genç Cadı" ödüllerini aldı.

Gittiği New York Film Akademisi'nden Meisner tekniği hakkında bilgi edindi.

2009'da oynadığı Bornova Bornova filmindeki Özlem rolüyle tanındı.

2014 yılında "Güllerin Savaşı" adlı dizide Canan Ergüder ve Barış Kılıç ile başrolü üstlendi.

2015 yılında 18. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'de, festivalin Festival Genç Başkanı görevini yürütürken, "Deniz Seviyesi" filmindeki rolüyle de 21. Altın Koza Film Festivali ve Milano Uluslararası Film Festivali (MIFF) 'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerinin sahibi oldu.

Pürtelaş'ın "Constellations/Parçacıklar" adlı oyunu, 2012 yılında Tiyatro Yanetki'nin "Yalnız Batı" adlı oyunuyla başlayan, sonrasında 2014 yılında "Savaş" oyunuyla devam eden profesyonel tiyatro hayatının üçüncü oyunudur. "Savaş" oyunundaki rolü ile Yeni Tiyatro Dergisi'nden "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü almıştır.

2017 yılının Temmuz ayında Ushan Çakır ile nişanlandı.

2017 yılında yönetmenliğini Can Ulkay'ın, senaristliğini ise Yiğit Güralp'in yaptığı Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı savaş filmi "Ayla: The Daughter of War" da Astsb. Süleyman'ın gençliğini İsmail Hacıoğlu canlandırırken yaşlılık halini Çetin Tekindor canlandırmıştır. 1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde diğer rollerde ise Taner Birsel, Ali Atay, Meral Çetinkaya, Duygu Yetiş, Murat Yıldırım, Büşra Develi, Erkan Petekkaya, Esra Dermancıoğlu, Damla Sönmez, Altan Erkekli, Sinem Öztürk, Chaby Han (Çabi), Nilgün Kasapbaşoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Caner Kurtaran, Kim Seol,Kyung-jin Lee gibi oyuncular rol aldı.

31 Mart 2018 günü başlayan "Masum Değiliz" dizisinde başrollerde Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Aras Aydın, Ushan Çakır, Oya Unustası ve Sercan Badur ile beraber rol aldı.

Ödülleri :

2009 - 46.Antalya Film Şenliği - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Bornova Bornova)

2009 - Ankara Uluslararası Uçan Süpürge Kadın Filimleri Festivali "En Genç Cadı"

2009 - Siyad Ödülleri "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu"

2010 - Yeşilçam Ödülleri "Genç Yetenek"

2010 - 15.Sadri Alışık Ödülleri - Umut Veren Oyuncu (Bornova Bornova)

2014 - 21. Uluslararası Altın Koza Film Festivali - En iyi kadın oyuncu (Deniz Seviyesi)

2015 - 15. Uluslararası Milano Film Festivali - En iyi kadın oyuncu (Deniz Seviyesi)

DAMLA SÖNMEZ'İN OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

2021- Halen Aziz (Dilruba) Başrol Oyuncusu

2019-2021 Çukur (Efsun) Başrol oyuncusu

2019 - Ottoman Rising (Ana) (TV Dizisi)

2019 - I Am You (Aisha)(Sinema Filmi)

2019 - Sibel (Sibel) (Sinema Filmi)

2018 - Masum Değiliz (Selin) (TV Dizisi)

2017 - Taksim Hold'em (Defne)(Sinema Filmi)

2017 - Aşk ve Gurur (Zeynep) (Tv dizisi)

2017 - 7YÜZ (Tv dizisi)

2017 - Ayla: The Daughter of War (Nuran)(Sinema Filmi)

2014 - Güllerin Savaşı (Tv dizisi)

2013 - Sen Aydınlatırsın Geceyi (Sinema Filmi)

2013 - Deniz Seviyesi (Sinema Filmi)

2013 - Bir Aşk Hikayesi (Tv dizisi)

2012 - Uzun Hikaye (Sinema Filmi)

2012 - Şubat (Gelin) (Tv dizisi)

2012 - Kurtuluş Son Durak (Tülay) (Sinema Filmi)

2010 - Türkan (Turhan) (Tv dizisi)

2010 - Mahpeyker:Kösem Sultan (Kösem Sultan) (Sinema Filmi)

2010 - Çakal (Deniz) (Sinema Filmi)

2009 - Bornova Bornova (Özlem) (Sinema Filmi)

2009 - Kampüste Çıplak Ayaklar (Ebru) (Sinema Filmi)

2008 - Gece Gündüz (Pınar) (Tv dizisi)

2008 - Emret Komutanım (Karamel) (Tv dizisi)[3]

2007 - Fırtınalı Aşk (Melda Talay) (Tv dizisi)

2006 - Sahte Prenses (Sedef) (Tv dizisi)

2006 - Şarkılar Susmasın (Aycan) (Tv dizisi)

2005 - Kapıları Açmak (Gülşen) (Tv dizisi)

2004 - Omuz Omuza (Pelin) (Tv dizisi)

2004 - Camdan Pabuçlar (Gülçin) (Tv dizisi)

Damla Sönmez, tiyatro ve sinema ile birlikte televizyon dizilerinde de yer almaktadır. Gece Gündüz, Türkan, Bir Aşk Hikayesi ve Güllerin Savaşı gibi diziler ile birlikte 2019 yılından beri Çukur dizisinde rol alırken aynı yıl içerisinde Netflix yapımı Rise of Empires: Ottoman mini dizisinde de yer aldı.

Damla Sönmez, daha önce rol aldığı Çukur dizisinde de sergilediği şarkı performansıyla da sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.