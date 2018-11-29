Demet Akalın Okan Kurt barıştı mı son dakika Okan Kurt Demet Akalın kimdir kızları Hira ne dedi? Magazin gündeminden düşmeyen ve barışmalarına kesin gözüyle bakılan çift Demet Akalın Okan Kurt biyografileri haberimizde yer alıyor. Vatandaşlar internetten ‘’ Demet Akalın barıştı mı, Demet Akalın Okan Kurt ne zaman barışacak, Hira Kurt Demet Akalın Okan Kurt barışmasını mı istiyor’’ sorularına yanıt arıyor. Edinilen son bilgiye göre 6 buçuk yıllık evlilikleri tek celsede biten Demet Akalın ve Okan Kurt çifti çıktıkları Paris seyahatinde barıştı. Barışma haberlerinden sonra magazin programına telefonla bağlanan Okan Kurt, "10 günde her şeyi düzelttik" dedi. Okan Kurt kimdir? 2012 senesinde Türk şarkıcı ve eski manken Demet Akalın ile hayatını birleştirdi. Gerek yaşantıları gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla Türkiye'nin en çok konuşulan çiftlerinden olan Demet Akalın – Okan Kurt çiftinin bu evlilikten 2014 yılında “Hira” adını verdikleri bir kızı doğdu. Eşi Demet Akalın'ın “Şerefime Namusuma” şarkısının klibinde oynayan Okan Kurt, hobi olarak yaptığı Dj performası çok beğenildikten sonra yazın bazı mekanlarda Dj'lik yaptı. Demet Akalın Gölcük, Kocaeli'de doğdu ve lise eğitimini Barbaros Hayrettin Lisesi'nde tamamladı. Annesinin teşvikiyle Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna giderek mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı.

Demet Akalın'la Barışan Okan Kurt'tan İlk Açıklama: 10 Günde Her Şeyi Düzelttik

6 buçuk yıllık evlilikleri tek celsede biten Demet Akalın ve Okan Kurt çifti çıktıkları Paris seyahatinde barıştı. Barışma haberlerinden sonra magazin programına telefonla bağlanan Okan Kurt, "10 günde her şeyi düzelttik" dedi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz eylül ayında boşandığı 6 buçuk yıllık eski eşi Okan Kurt'la barıştı. Çiftin barışma haberini ise kızları Hira Kurt, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

"10 GÜNDE HER ŞEYİ DÜZELTTİK"

Barışma sonrası Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına telefonla bağlandı. Barışma haberlerini kabul eden Okan Kurt, canlı yayında şunları söyledi: "Yurt dışına gittik daha rahat ederiz diye 10 günde her şeyi düzelttik. Bizi rahat bırakırlarsa eşimle barışacağız. Çok zor dönemler geçirdik ailecek, ben onu çok seviyorum onunda beni sevdiğini düşünüyorum. İkna etmek için ne yaptın? Bir şey yapmama gerek yok biz oraya rahat hareket edebilmek için gitmiştik.

"HİRA BİZDEN BİR KARDEŞ İSTİYOR"

Kızım barıştığımızı ilan etti zaten. Hira bakıcısına 'annemle babam yurt dışına gidip bana kardeş yapsınlar' diyormuş. Henüz aynı evde yaşamıyoruz"

"ANNEM VE BABAM TATİLE GİTTİ"

Geçtiğimiz aylarda 6 buçuk yıllık ilişkilerinin bitirerek, hayranlarını üzen Demet Akalın ve Okan Kurt çifti barıştı. Barışma haberini ise küçük kızları Hira Kurt'tan geldi. Kurt sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Annem ve babam tatile gitti. Havaalanındalar bana oyuncak alınca gelecekler." dedi.

DEMET AKALIN KİMDİR?

Demet Akalın Kurt ( 23 Nisan 1972), Türk şarkıcı ve eski manken.

Gölcük, Kocaeli'de doğdu ve lise eğitimini Barbaros Hayrettin Lisesi'nde tamamladı. Annesinin teşvikiyle Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna giderek mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı.

Mankenlikle eş zamanlı olarak gazinolarda şarkı söylemeye başladı ve bunun bir sonucu olarak 1996'da ilk stüdyo albümü Sebebim'i piyasaya sürdü ancak çalışma çok ses getiren bir çıkış yapmasına yardımcı olamadı. Daha sonradan çıkış şarkısı "Aşkın Açamadığı Kapı" ile Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden Yılın Şarkısı ödülünü kazanan Banane (2004), MÜ-YAP'tan altın sertifika alan Kusursuz 19 (2006) ve Dans Et (2008) gibi 2000'ler boyunca çıkardığı albümlerle çeşitli başarılar yakalayarak Türk pop müziğindeki yerini sağlamlaştırdı.

Yayımlandığı yıl Türkiye'nin en çok satan albümü olan Pırlanta (2015) dahil olmak üzere satış başarısı elde eden albümlerle 2010'larda Türk pop müziğindeki yerini korumaya devam etti. Türkiye'de liste başı olan "Afedersin", "Mucize", "Toz Pembe" ve "Hayalet" hitlerinin yanı sıra "Tecrübe", "Çanta", "Olacak Olacak", "Sabıka", "İlahi Adalet" ve "Ders Olsun" şarkıları da ilk beş başarısı gösterdi.

Albümlerinde yer verdiği "giderli şarkılarla" müzik eleştirmenleri tarafından kendi tarzını oluşturduğu kabul edilen Akalın, şarkılarının yanı sıra magazinsel kişiliğiyle de sık sık öne çıktı.

2007'den itibaren Hande Yener ile yaptığı sözlü tartışmalar geleneksel bir hâl alarak zaman zaman tekrarlandı ve magazin gündemini meşgul etti. 2006'da Oğuz Kayhan'la ve 2010'da Önder Bekensir'le yaptığı birkaç aylık evliliklerden sonra 2012'de şu anki eşi Okan Kurt ile evlenerek 2014'te ilk çocuğu Hira'yı dünyaya getirdi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü ve dört Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı.

Demet Akalın, Aralık 2014'te DMC ile albüm başına Turkish lira symbol 8x10px.png750 bin fiyat koyan bir kayıt anlaşması imzaladı.2015 başlarında bu şirketin etiketini taşıyacak dokuzuncu stüdyo albümünün hazırlıklarını sürdürürken Emrah Karaduman'ın Toz Duman albümündeki "İntikam" ve Sinan Akçıl'ın Ayıp Yani albümündeki "Vazgeçilmezim" şarkılarını seslendirdi.

Haziran'da dokuzuncu stüdyo albümü Pırlanta'yı Türkiye'de iki numaraya kadar yükselen çıkış şarkısı "Ders Olsun" eşliğinde yayımladı. Albümün kendisi ise ülkede liste başı oldu,ayrıca 105 bin kopya satarak yılın en çok satan albümü oldu ve DMC tarafından altın sertifika ile ödüllendirildi. Albümün tanıtımı için "Ders Olsun"un ardından "Gölge", "Çalkala", "Beş Yıl", "Pırlanta" ve "Şerefime Namusuma" şarkılarının video klipleri de gösterime girdi. Akalın, aynı yıl Ağustos'ta başlayıp sonraki ay sona eren TV8 ses yarışması Rising Star Türkiye'nin ilk sezonunda Gülben Ergen, Fuat Güner ve Mustafa Sandal ile jüri koltuğunu paylaştı.

Evlilikleri:

Oğuz Kayhan (e. 2006; b. 2006)

Önder Bekensir (e. 2010; b. 2010)

Okan Kurt (e. 2012)

Diskografi

Sebebim (1996)

Unuttum (2003)

Banane (2004)

Kusursuz 19 (2006)

Dans Et (2008)

Zirve (2010)

Giderli 16 (2012)

Rekor (2014)

Pırlanta (2015)

Rakipsiz (2016)

Filmografi

Günlerden Pazar (1992)

Tele Anahtar (1994)

Osman Pazarlama (2016)

OKAN KURT KİMDİR?

2012 senesinde Türk şarkıcı ve eski manken Demet Akalın ile hayatını birleştirdi. Gerek yaşantıları gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla Türkiye'nin en çok konuşulan çiftlerinden olan Demet Akalın – Okan Kurt çiftinin bu evlilikten 2014 yılında “Hira” adını verdikleri bir kızı doğdu. Eşi Demet Akalın'ın “Şerefime Namusuma” şarkısının klibinde oynayan Okan Kurt, hobi olarak yaptığı Dj performası çok beğenildikten sonra yazın bazı mekanlarda Dj'lik yaptı. Şahan Gökbakar'ın ‘Osman Pazarlama' filminde konuk oyuncu olarak yer alan Demet Akalın- Okan Kurt çiftinin sahnesi filmin en çok konuşulan anlarından oldu.

Geçtiğimiz yıllarda Okan Kurt’un işleri bozuldu ve aile şirketleri olan Martaş Lojistik piyasaya yaklaşık 150 milyon TL borçlandı. Daha önce ‘evliliğimizde kriz yaşadık ama çok şükür atlattık’ diyen Demet Akalın, son yaşanan gelişmenin ardından Okan Kurt’tan boşanma kararı aldı.