5 Mart 2022 Cumartesi 09:14 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 09:15

Şarkıcı Demet Akalın, Amerika'nın farklı eyaletlerine seyahat ederek tatil yaptı.

Tatilinin her karesini sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşan Demet Akalın, Amerika'nın olumsuz yönlerini de takipçileriyle paylaştı.

Sağlık alanında oldukça pahalı olan Amerika, Demet Akalın'ın da bu noktada eleştirilerinin odağında oldu.

SAĞLIK HİZMETİNİN PAHALILIĞINI ELEŞTİRDİ

Acil bir sağlık durumu olduğunda dudak uçuklatan fiyatlarla tedavi imkanı sunan Amerika'daki serum fiyatını eleştiren Demet Akalın, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında bir serum taktırmanın 12 bin dolar olduğunu ifade eden Demet Akalın, Türkiye'deki sağlık çalışanlarının çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

"HASTANELERİMİZ KIYMETLİ"

Demet Akalın'ın paylaşımında, "Amerika'da acile girsen de serum taktırmak 12 bin dolar! Onun için diyeceğim o ki, doktor, hemşireler, bakıcılar, hastanelerimiz kıymetli..." dedi.