İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2022 Cumartesi / 2 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,2287
  • EURO
    15,614
  • ALTIN
    899.24
  • BIST100
    1990.75
  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Demet Akalın Türkiye'nin sağlık sistemini övdü: ABD'de tek serum 12 bin dolar
Magazin

Demet Akalın Türkiye'nin sağlık sistemini övdü: ABD'de tek serum 12 bin dolar

Bir süre ABD'de tatil yapan şarkıcı Demet Akalın, acilde serum taktırma ücretinin 12 bin dolar olmasını eleştirerek, Türkiye'deki sağlık sistemini övdü.

5 Mart 2022 Cumartesi 09:14 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 09:15
ABONE OL

Şarkıcı Demet Akalın, Amerika'nın farklı eyaletlerine seyahat ederek tatil yaptı.

Tatilinin her karesini sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşan Demet Akalın, Amerika'nın olumsuz yönlerini de takipçileriyle paylaştı.

Sağlık alanında oldukça pahalı olan Amerika, Demet Akalın'ın da bu noktada eleştirilerinin odağında oldu.

SAĞLIK HİZMETİNİN PAHALILIĞINI ELEŞTİRDİ

Acil bir sağlık durumu olduğunda dudak uçuklatan fiyatlarla tedavi imkanı sunan Amerika'daki serum fiyatını eleştiren Demet Akalın, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında bir serum taktırmanın 12 bin dolar olduğunu ifade eden Demet Akalın, Türkiye'deki sağlık çalışanlarının çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

"HASTANELERİMİZ KIYMETLİ"

Demet Akalın'ın paylaşımında, "Amerika'da acile girsen de serum taktırmak 12 bin dolar! Onun için diyeceğim o ki, doktor, hemşireler, bakıcılar, hastanelerimiz kıymetli..." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.