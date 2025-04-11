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  • Demet Akalın'ın kızı Hira'nın son hali gündem oldu! Görenler şaştı kaldı
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Demet Akalın'ın kızı Hira'nın son hali gündem oldu! Görenler şaştı kaldı

Kızı Hira ile alışveriş merkezinde gün geçiren Demet Akalın keyifli halleriyle dikkat çekti. Demet Akalın'ın kızı Hira ise son hali ile sosyal medyada çok konuşuldu.

Haber Merkezi11 Nisan 2025 Cuma 11:28 - Güncelleme:
Demet Akalın'ın kızı Hira'nın son hali gündem oldu! Görenler şaştı kaldı
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Demet Akalın, önceki gün kızı Hira ile birlikte alışveriş merkezinde görüntülendi. Markalar sokağında alışveriş yapmaya başlayan anne-kız, alışverişlerini tüm mağazaları gezerek devam ettirdi. Neşeli bir şekilde alışveriş turu yapan ikili, mağaza çıkışı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi.

Güzel bir gün geçiren Demet Akalın ve kızı Hira, muhabirlere poz verirken keyifli halleriyle dikkat çekti. Küçük Hira, annesinin tarzını taklit edercesine spor şıklığıyla gözleri kamaştırırken, Demet Akalın ise rahat ama şık tarzıyla dikkatleri üzerine topladı.

Alışverişin ardından araçlarını teslim almak üzere vale noktasına giden ikili, muhabirlere "İyi çalışmalar" diyerek günlerini sonlandırdı. Hira'nın son hali ise dikkat çekti.

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