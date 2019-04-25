Demet Akbağ’dan eşiyle ilgili yeni paylaşım! Demet Akbağ kocası Zafer Çika kimdir?

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Eşi Zafer Çika’ya olan özlemini dile getirdi. Demet Akbağ, geçtiğimiz ay İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden eşi Zafer Çika hakkında duygulandıran bir paylaşımda bulundu. Eşi Çika’yı, Nazım Hikmet’in şiiri dizeleriyle Akbağ “Akbağ yaptığı paylaşımda, “Kaldı işte; çayımız bardakta, çocukluğumuz sokaklarda, mutluluğumuz kursağımızda, sevdiklerimiz uzakta, gülüşlerimiz fotoğraflarda...” ifadelerine yer verdi. Peki, Zafer Çika kimdir?

DEMET AKBAĞ'DAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Demet Akbağ geçtiğimiz hafta sonu Çika’nın ölümünün kırkıncı gününde camide mevlit okutturmuş, çıkışta konuşmak istemediğini belirterek camiden ayrılmıştı.

ZAFER ÇİKA KİMDİR?

Zafer Çika İzmir’de doğmuştur ve büyümüştür. Zafer Çika film yapımcısıdır. 30 Ağustos doğumlu olan Zafer Çika’nın hayatı Demet Akbağ’ın bir gazete röportajda anlattıklarına göre şu şekilde…

Zafer Çika şehrini, işini gücünü bırakıp aşkı uğruna İstanbul'a taşınır. Büyük aşktır onlarınki. “Çocuğumuz olursa evleniriz” diye düşünürler. Demet Akbağ 39 yaşına geldiğinde tam da yaşı dolayısıyla ‘O defteri artık kapattım' diye düşündüğü sırada hamile kaldığını öğrenir. Kimseye söylemez; 30 Ağustos Zafer Bey'in doğumgünüdür, o güne saklar bu sürprizi. Zafer Bey mutluluktan havalara uçar. Hemen evlenme planı yapılır. Ve Galatasaray-Milan maçını seyretmeye gittikleri gün, 19 Eylül 1999'da iki şahitle Milano'da evlenirler. 2000'de Ali dünyaya gelir. Demet Akbağ, Ali'li yıllarını hayatının en güzel yılları olarak tanımlar… Mayıs başında eşi kalp krizi geçiren Demet Akbağ zor günler geçirmişti.”

KAZA NASIL GERÇEKLEŞTİ?

İzmir’in Narlıdere ilçesinde ünlü sanatçı Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika’nın da içerisinde bulunduğu Pick-Up aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada emniyet kemeri takmadığı için araçtan fırladığı öğrenilen Zafer Çika ve aracı kullanan Muammer Renda, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çika yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çika'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.