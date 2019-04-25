Demet Akbağ’dan eşiyle ilgili yeni paylaşım! Demet Akbağ kocası Zafer Çika kimdir?
Eşi Zefer Çika’yı kaybettikten 50 gün sonra sessizliğini bozan ünlü oyuncu Demet Akbağ, hayranlarını ve sevenlerini duygulandıran bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ruh halini yansıtan Demet Akbağ, Nazım Hikmet’in şiiriyle eşi Zafer Çika’ya olan özlemini dile getirdi. Demet Akbağ, geçtiğimiz ay İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında eşini kaybetmişti. Peki, Zafer Çika kimdir? İşte Demek Akbağ’ın paylaşımı...
Ünlü oyuncu Demet Akbağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Eşi Zafer Çika’ya olan özlemini dile getirdi. Demet Akbağ, geçtiğimiz ay İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden eşi Zafer Çika hakkında duygulandıran bir paylaşımda bulundu. Eşi Çika’yı, Nazım Hikmet’in şiiri dizeleriyle Akbağ “Akbağ yaptığı paylaşımda, “Kaldı işte; çayımız bardakta, çocukluğumuz sokaklarda, mutluluğumuz kursağımızda, sevdiklerimiz uzakta, gülüşlerimiz fotoğraflarda...” ifadelerine yer verdi. Peki, Zafer Çika kimdir?
DEMET AKBAĞ'DAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM
Demet Akbağ geçtiğimiz hafta sonu Çika’nın ölümünün kırkıncı gününde camide mevlit okutturmuş, çıkışta konuşmak istemediğini belirterek camiden ayrılmıştı.
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