Demet Şener’in sevgilisi Cenk Küpeli kimdir, ne iş yapar? Demet Şener kaç yaşında, hamile mi?

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay’dan ayrıldıktan sonra ortalarda fazla görünmeyen Demet Şener’in hamile olduğu söylentiler gündeme bomba gibi düştü. Nişantaşı’nda özel bir hastanenin kadın sağlığı bölümünde görünen Şener’in aşk yaşadığı Cenk Küpeli’den hamile olduğu iddia edildi. Peki, Demet Şener hamile mi? Demet Şener kaç yaşında? Cenk Küpeli kim? Cenk Küpeli ne iş yapar? İşte aradığınız tüm soruların cevapları bu haberde...

DEMET ŞENER DOĞUM KLİNİĞİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Kanal D'deki '2. Sayfa'da yer alan habere göre; Demet Şener, önceki gün uzun bir süredir ilişki yaşadığı Cenk Küpeli ile birlikte özel bir hastanenin doğum kliniğinde görüntülendi.

DEMET ŞENER HAMİLE Mİ?

Demet Şener, katıldığı televizyon programında hamile olduğunu yalanladı.

CENK KÜPELİ KİMDİR? NE İŞ YAPAR?

Demet Şener’in aşk yaşadığı ve “hamile” dedikodularının çıktığı isim olan Cenk Küpeli magazin severler tarafından, “Cenk Küpeli kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne iş yapar?” sorularının sorulmasına sebep oldu.

Cenk Küpeli 1985 yılında Ankara’da doğdu. Küpeli,eski milli basketbolcular arasında yer alıyor. Cenk Küpeli kariyerine Tav Holding'de başladı. Sonra ise kariyerini Doğa Grup Genel Müdürü olarak devam ettirdi.

Ünlü model, ilişkisinin çok yakın bir zamanda başladığını söyledi ve “Ben özgür bir kadınım. Zorlu bir süreç yaşadım. Şu anda çok aşığım, çok mutluyum. Bu çok yeni bir ilişki” şeklinde konuştu.