Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'li Taşacak Bu Deniz'den ilk görüntüler yayınlandı

Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerinde olduğu "Taşacak Bu Deniz" dizisinden ilk görüntülerinin yer aldığı tanıtım yayınlandı.

TRT 1'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, proje tasarımı ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'in kaleme aldığı Taşacak Bu Deniz dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda Fırtına ve Koçari ailelerinin düşmanlığı şimdiden büyük merak uyandırırken, dizinin müzikleri ve Trabzon'un büyülü atmosferi heyecan yarattı. Bu hikâyede sadece deniz değil, dağ da tüm görkemiyle kaderin karşısına dikiliyor.

Dağ ile denizin, hırçın fırtınalarla insanın, bir aşk hikayesi içindeki mücadelesi ve iki düşman ailenin öyküsü...

Hırçın dalgalarla, dinmez fırtınalarla mücadele etmeye alışmış insanların coğrafyasında, ayakları üzerinde dimdik duran, tüm duygusallığı, dirayeti ve direnci ile bir kadının ve Karadeniz'in fırtınalarıyla yarışan, dalgalarıyla boğuşan "sevdasına" tutkun bir erkeğin hikâyesi etkili bir senaryo eşliğinde ekranlara geliyor... Can düşmanı iki ailenin bitmeyen savaşının ortasında kendini bulan bir yabancının gözünden; dağların, denizin ve insan ruhunun iniş çıkışları anlatılıyor.

Dizinin kadrosu ise şu şekilde:

Deniz Baysal (Esme), Ulaş Tuna Astepe (Adil), Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Zeynep Atılgan (Fadime), Onur Dilber (Süleyman), Hakan Salınmış (Dursun), Batuhan Bayar (Eyüphan), Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine), Hande Nur Tekin (Sevcan), Erkan Yüce (Hıdır), Emir Çubukçu (Behçet), Adil Şahin (Çetin), Nasmina Çoklaş (Muhsine), Ali Öner (Gökhan)