İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2025 Cuma / 6 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1514
  • EURO
    48,0496
  • ALTIN
    4514.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'li Taşacak Bu Deniz'den ilk görüntüler yayınlandı
Magazin

Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'li Taşacak Bu Deniz'den ilk görüntüler yayınlandı

Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı “Taşacak Bu Deniz” dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. TRT 1'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizide, Fırtına ve Koçari aileleri arasındaki düşmanlık ve Karadeniz'in büyüleyici atmosferi ön plana çıkıyor. Dalgalarla, fırtınalarla ve insan ruhunun iniş çıkışlarıyla örülü hikâyede, iki düşman ailenin ortasında bir aşkın ve mücadelelerin izleri sürükleyici bir senaryo eşliğinde ekrana taşınıyor.

Haber Merkezi29 Ağustos 2025 Cuma 10:48 - Güncelleme:
Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'li Taşacak Bu Deniz'den ilk görüntüler yayınlandı
ABONE OL

Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerinde olduğu "Taşacak Bu Deniz" dizisinden ilk görüntülerinin yer aldığı tanıtım yayınlandı.

TRT 1'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, proje tasarımı ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'in kaleme aldığı Taşacak Bu Deniz dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda Fırtına ve Koçari ailelerinin düşmanlığı şimdiden büyük merak uyandırırken, dizinin müzikleri ve Trabzon'un büyülü atmosferi heyecan yarattı. Bu hikâyede sadece deniz değil, dağ da tüm görkemiyle kaderin karşısına dikiliyor.

Dağ ile denizin, hırçın fırtınalarla insanın, bir aşk hikayesi içindeki mücadelesi ve iki düşman ailenin öyküsü...

Hırçın dalgalarla, dinmez fırtınalarla mücadele etmeye alışmış insanların coğrafyasında, ayakları üzerinde dimdik duran, tüm duygusallığı, dirayeti ve direnci ile bir kadının ve Karadeniz'in fırtınalarıyla yarışan, dalgalarıyla boğuşan "sevdasına" tutkun bir erkeğin hikâyesi etkili bir senaryo eşliğinde ekranlara geliyor... Can düşmanı iki ailenin bitmeyen savaşının ortasında kendini bulan bir yabancının gözünden; dağların, denizin ve insan ruhunun iniş çıkışları anlatılıyor.

Dizinin kadrosu ise şu şekilde:

Deniz Baysal (Esme), Ulaş Tuna Astepe (Adil), Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Zeynep Atılgan (Fadime), Onur Dilber (Süleyman), Hakan Salınmış (Dursun), Batuhan Bayar (Eyüphan), Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine), Hande Nur Tekin (Sevcan), Erkan Yüce (Hıdır), Emir Çubukçu (Behçet), Adil Şahin (Çetin), Nasmina Çoklaş (Muhsine), Ali Öner (Gökhan)

ÖNERİLEN VİDEO

Yola atlayan çocuğa otomobil çarptı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.