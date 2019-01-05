Deniz Çakır kimdir son dakika başörtüsü için ne söyledi Deniz Çakır nereli kaç yaşında başörtü hakareti

Deniz Çakır kimdir son dakika başörtüsü için ne söyledi? Deniz Çakır nereli kaç yaşında? Ünlü oyuncu Deniz Çakır başörtü hakareti intagram, twitter ve ekşi sözlükte gündem oldu. Alınan son dakika bilgisine göre Deniz Çakır alkol alıp başörtülü kadınlara sözlü tacizde bulundu. Deniz Çakır, İstanbul'da bulunan bir AVM'de ortalığı birbirine kattı. Çakır oturduğu kafede yan masasında bulunan 6 başörtülü kadına, "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" diyerek sözlü tacizde bulundu. Kadınların izinsiz bir şekilde fotoğraflarını da çeken Çakır'a kafe personeli ve diğer müşteriler tepki gösterdi Magazin gündemine bomba gibi düşen Deniz Çakır başörtü hakareti ile birlikte başörtülü kadınları hedef alan sözleri tepki çekince ayıbını kapatma derdine düştü. Başörtülülere hakaret ettikten sonra tepkileri üzerine çeken oyuncu Deniz Çakır durumu toparlamak için fan sayfalarından "Başörtülü dostu Çakır" izlenimi oluşturmaya çalışıyor. Deniz Çakır son dakika magazin haberleri ve yeni gelişmeleri haberimizde.

Deniz Çakır'ın menajerinden açıklama



Bir kafede 6 başörtülü kadına hakaret ettiği iddia edilen Deniz Çakır'ın menajerinden açıklama geldi. Menajer Seda Sertbaş, Deniz Çakır'ın sette olduğunu, basına servis edilen fotoğrafların ise arşiv olduğunu belirtti. Çakır'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ise eleştiri oklarının hedefi oldu. Bir dizide eli silahlı rolünü unutan Çakır, "Televizyonlarda silahın özendirildiği dizilerinizle gurur duyun!" paylaşımını yaptı.

Çakır bu paylaşımı akıllara Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki eli silahlı görüntüleri getirdi. İşte o görüntülerden biri.

Çakır'ın menajeri Seda Sertbaş, çıkan haberler ile ilgili açıklama yaptı. Deniz Çakır'ın sette olduğunu söyleyen Sertbaş, basına servis edilen fotoğrafların ise arşiv olduğunu belirtti.



DENİZ ÇAKIR BAŞORTÜLÜ KADINLARA NE SÖYLEDİ?

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul'daki bir AVM'nin kafesine zil zurna sarhoş halde giden Deniz Çakır, yan masasında bulunan 6 başörtülü kadına, "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" diyerek sözlü tacizde bulundu. Deniz Çakır, başörtülü kadınları hedef alan sözleri tepki çekince ayıbını kapatma derdine düştü. Fan sayfalarından başörtülülerle çektirdiği selfieleri paylaştıran Deniz Çakır, "Başörtülü dostu" imajı çizmeye çalışıyor.

Oradaki herkes gibi Çakır'ın iki arkadaşı da büyük şok yaşadı. İki kadın çaresizce ve utanç içinde tacize uğrayan masadakilerden özür diledi. Bu arada mekanda bulunanlar arasındaki birkaç kişi bu çirkin sözlerden dolayı Çakır'a tepki gösterip "Kendinize gelin!" dedi. Mekanın personeli ise arabuculuk görevi yapıp ortamı yatıştırmaya çalıştı. Pazar gecesi orada olan herkes büyük üzüntü yaşadı.

Deniz Çakır'ın bir mekanda gördüğü 6 başörtülü kadına "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" dediği ve mekandan kovulduğu iddia edilmişti. Yaşananların ortaya çıkmasının ardından büyük tepkiler alan Deniz Çakır, herhangi bir açıklama yapmayarak sessizliğini korusa da farklı alanlardan tepkileri geri çevirmenin yolunu arıyor.

BAŞÖRTÜLÜLERLE SELFİE POZU

Yaşananların ortaya çıkmasının ardından büyük tepkiler alan Deniz Çakır, herhangi bir açıklama yapmayarak sessizliğini korusa da farklı alanlardan tepkileri geri çevirmenin yolunu arıyor.



Fan sayfalarından başörtülülerle çektirdiği selfieleri paylaştıran Deniz Çakır, "Başörtülü dostu" imajı çizmeye çalışıyor, yaşananların doğru olmadığını yazdırıyor.



Deniz Çakır daha önce de iddiaların gerçekleri yansıtmadığını menejerine açıklattırmıştı.

DENİZ ÇAKIR KİMDİR?

Deniz Çakır, 31 Aralık 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.



Ayrancı Süper Lisesi'nde okudu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Bu dönemde sık-sık tiyatro oyunlarına giden Çakır, bir gün yine bir oyunda Zeynep Eronat'ın performansından çok etkilendi ve böyle oyuncu olmaya karar verdi.



Kendisine bu dönemde hocalık etmiş isimlerden biri de Cihan Ünal'dır.Küçükken taklit yapmayı sevdiği ve en çok Emel Sayın'ı taklit eden Çakır,mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleşme kararı aldı. Konservatuvardan mezun olmadan önce Ankara Radyosunda, radyo tiyatrosu yaptı ve radyo reklamı seslendirdi.



Birol Güven yeni dizisi Kadın İsterse için en sonunda Deniz Çakır'da karar kılmış ve oyuncu, yardımcı fakat önemli bir rol olan Alev rolüyle ilk televizyon deneyimini yapmıştır.Dizinin reytinglerinin iyi olması sayesinde önce Star TV'de daha sonra Show Tv'deki yayınıyla dikkat topladı.



Deniz Çakır en büyük çıkışını Reşat Nuri Güntekin'in Aynı adlı romanından günümüze uyarlanan'' Yaprak Dökümü'' dizisiyle yaptı. Dizi sayesinde tecrübesi ve popülaritesi artan Deniz Çakır dizide en önemli karakterlerden biri olan Ferhunde rolüyle dikkat toplamayı başardı. Dizideki oyunculuğu kendisine 2010 senesinde ilk kez takdim edilen İsmail Cem Televizyon Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Dram ödülü kazandırdı. Çakır, hatta bu sayede diğer bazı ülkelerde de başta Bulgaristan ve Azerbaycan olmakla hayranlar kazandı.



Bu sıralarda İstanbul Devlet Tiyatrosunda "Uyarca" isimli oyunda yer almıştır. Deniz Çakır dizideki oyuncular arasında özellikle Halil Ergün ile yakın bir arkadaşlık kurmuştur. Kendisi TV8'de katıldığı bir programda Ergün'ün kendisinin oyunculuğunun gelişmesinde çok büyük katkısı olduğunu dile getirmiştir.



Çakır, 2009 senesinde Aşk Sözleri isimli bazı William Shakespeare oyunlarının karışımı olan bir tiyatro oyununda yer aldı. Oyundaki performansıyla Afife Jale Ödülleri'nde bir adaylıkla onurlandırıldı. Oyuncu bunun dışında seslendirmeler 'de yapmaktadır. Reklamlar dışında Iron Man ve Kung Fu Panda gibi bazı filmlerde seslendirme yapmıştır.



Çakır, Özcan Deniz'in Ya Sonra filminde Didem karakteri ile sinemada 3. baş rolü üstlenmiştir. Ya Sonra şarkısını seslendirerek, herkesi şaşırtan oyuncunun da etkisiyle parça Yılın en çok tıklanan soundtrack müziği oldu.



Eylül 2011 tarihinde başlayan İffet adlı dizide yer aldı. Daha Sonra 2013 yılı Ocak ayının ilk haftasında Şah Sultan rolüyle Muhteşem Yüzyıl dizisinin kadrosuna katıldı.Bir sezonluk performanstan sonra ayrıldı.



Deniz Çakır, 2015'de yayın hayatına giren ve hala devam eden Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Meryem Çakırbeyli karakteriyle başrol oynamaktadır. Ancak yakın bir zamanda Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden kovuldu.



Filmografi

2004-2006 Kadın İsterse

2006- 2010 Yaprak Dökümü (2006, dizi)

2005 İki Arada Aşk

2006 Evet Benim / İşte Benim

2006 Avrupa Yakası

2008 Kung Fu Panda

2008 Donkey Xote



2008 The Simpsons

2008 Iron Man

2009 Kako Si?

2009 40 Sevda Hemşire

2010 Iron Man 2

2011 Ya Sonra

2011 Cam



2011 İffet

2013 Muhteşem Yüzyıl

2014 Yasak (dizi)

2015 Konuşan Resimler

2015-günümüz Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz