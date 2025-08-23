İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2025 Cumartesi / 29 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Derya Uluğ Gazze hakkında konuştu: Sesim yettiği her yerde zulme uğrayanların sesi olacağım
Magazin

Derya Uluğ Gazze hakkında konuştu: Sesim yettiği her yerde zulme uğrayanların sesi olacağım

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıkan Derya Uluğ, şarkılarının yanı sıra Gazze'ye dair mesajıyla da herkesin yüreğine dokundu. Derya Uluğ, “Zulme uğrayanların sesi olacağım” sözleriyle dakikalarca ayakta alkışlandı.

Haber Merkezi23 Ağustos 2025 Cumartesi 09:54 - Güncelleme:
Derya Uluğ Gazze hakkında konuştu: Sesim yettiği her yerde zulme uğrayanların sesi olacağım
ABONE OL

Derya Uluğ, Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde on binlerce hayranıyla buluştu. Derya Uluğ, "Nefes", "Okyanus", "Canavar" gibi şarkılarının yanı sıra Erzurum'a özel hazırladığı repertuvarında "Sarı Gelin" ve "Nar Tanesi" gibi sevilen türkülere de yer verdi.

Erzurumlu merhum şarkıcı İbrahim Erkal'ın "Çare Gelmez" ve "Erzurum'a Gel" şarkılarını da yorumlayan Uluğ, Erzurumlulardan yoğun alkış aldı.

Dev ekrana katledilen kadınlar, gençler ve çocukların fotoğrafları ile Gazze'de yaşanan vahşetten görüntüler yansıtılırken, "Sana Çıkıyor Yollar" şarkısını seslendiren Uluğ, "Gücümün, sesimin yettiği her yerde aynı konulara parmak basmaya devam edeceğim. Bu ülkede çocukların, bebeklerin, kadınların, genç kızların, genç delikanlıların, hayvanların ve Gazze'de zulme uğrayan, sadece savaştan dolayı değil şimdi de açlıkla sınanan bütün zulme uğrayanların sesi olacağız. Yürekten söylüyorum bunları. Artık hep birlikte toplum olarak bu acıları hissetmemeyi diliyorum. Mutlu olmayı diliyorum. Kimse yok yere bu hayattan koparılmasın istiyorum. Koparıldıkça da biz buna karşı ses çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

Şarkıcı ayrıca, "İnanılmaz bir kalabalık. Biz yıllar önce Erzurum'a gelmiştik. Böyle bir açık hava konserine ilk defa geliyoruz. Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Sizlerle bizi buluşturduğu için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Kültür Yolu Festivali'nde emeği geçen herkese kocaman bir alkış istiyorum" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoföründen yaşlı vatandaşa büyük ayıp! Pes dedirten olay

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.