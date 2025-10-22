Derya Uluğ Mardin Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıktı!

Şarkıcı Derya Uluğ, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye çıktı. Fuar Alanı'nda konser veren Derya Uluğ'u, dinlemeye on binlerce kişi geldi.

Uluğ sahnede; "Okyanus", "Canavar", "Nefes" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra türkülerden rap müziğe varan geniş repertuvarıyla dinleyicilerini hayran bıraktı. Mardinliler bütün gece boyunca şarkıcıya, tek bir ağızdan eşlik etti.

Mardin'i daha önce gezdiğini ve şehre aşık olarak gittiğini söyleyen Derya Uluğ, "Aşık olduğum bir şehre ilk kez konsere geldiğim için çok heyecanlı ve mutluyum" dedi.