Devrim Özkan kimdir, nerelidir? Devrim Özkan şu an hangi dizide oynuyor?

Devrim Özkan, Galatasaray maçında tirübünlerdeki sevinciyle gündeme geldi. Hal böyle olunca genç oyuncunun oynadığı diziler merak edildi. Genç oyuncu, Vuslat dizisinde Feride karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Peki Devrim Özkan şu an hangi dizide oynuyor? Devrim Özkan kimdir, nerelidir?

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u 7-0 yendiği maçta kameralara yansıyan kadın taraftarın sevinci sosyal medyada viral oldu.

Görüntülerin paylaşılması sonrası Galatasaraylı taraftarın oyuncu Devrim Özkan olduğu ortaya çıktı. Güzel oyuncu, maç öncesi arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından da paylaştı.

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR, NERELİDİR?

Aslen Muğlalı olan Devrim Özkan, 1998 yılında dünyaya geldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı 2.sınıfta eğitimini sürdüren Devrim Özkaya, ilk olarak Rüya dizisiyle hafızalara kazındı.

Devrim Özkan, Rüya dizisinde çekinmeyen İpek Giray'ı canlandırdı. Devrim Özkan asıl çıkışını ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisiyle yaptı.

Genç oyuncu, Kadir Doğulu, Mehmet Özgür, Ümit Kantarcı ve Baran Bölükbaşı'nın oyuncu kadrosunda yer aldığı Vuslat dizisinde Feride karakterine hayat verdi.

Devrim Özkan, Ramo dizisinde de Nehir rolüyle yer aldı.

DEVRİM ÖZKAN ŞU AN HANGİ DİZİDE OYNUYOR?

Devrim Özkan şu an Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Songül Payaslı rolünü canlandırıyor.

Genç oyuncu 1.73 boyunda ve 52 kilodur. Oyuncunun Başak burcu olduğu biliniyor.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 2022 Songül Payaslı

Vuslat 2019 - 2020 Feride Çağlar

Rüya-İpek Giray 2017