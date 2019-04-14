Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz kaç yaşındadır? Yeni projesi belli oldu mu?

Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur’a çok konuşulan bir sahneyle veda eden Dilan Çiçek Deniz’in hayranları, “Dilan Çiçek Deniz hangi projede yer alacak?” sorusuna yanıt arıyordu. Çukur’da Sena karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz’in yeni projesi belli oldu. Güzel oyuncu, yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstleneceği aşk filminde başrolü üstlenecek. Uzun süredir çalışmaları süren ve bir yol hikâyesi üzerine kurulu aşk filminde Deniz'e kimin eşlik edeceği ise henüz belli değil. Peki, Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz kaç yaşındadır? İşte haberimizin detayları...

AŞK FİLMİNDE DİLAN ÇİÇEK DENİZ'E KİM EŞLİK EDECEK?

Uzun süredir çalışmaları süren ve bir yol hikâyesi üzerine kurulu aşk filminde Deniz'e kimin eşlik edeceği ise henüz belli değil.

EĞİTİM İÇİN AMERİKA'YA GİDECEK

Geçtiğimiz yaz Los Angeles'a giden ve bir süre The American Academy of Dramatic Art'ta oyunculuk eğitimi alan Deniz, çekimler başlamadan önce yine Amerika'ya gidecek. Yaz tatilini Los Angeles'ta geçirecek olan ünlü oyuncu, aynı zamanda geçtiğimiz sene anlaşma imzaladığı Amerika'nın önde gelen ajanslarından Elite Model Los Angeles'la görüşmeler yapacak.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ'E KİMDİR?

Annesi ve babası öğretmen olan Dilan Çiçek Deniz, 1995 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Babasının adı Orhan Deniz, annesinin adı Hale Temizyürek’dir. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi alan Dilen Çiçek Deniz, 17 yaşındayken Liseler arası Tiyatro Yarışması’na katılıp oyunculuk ödülü aldı. Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği bölümünü bıraktıktan sonra karşılaştırmalı edebiyat bölümünü okudu. Genç oyuncu henüz 15 yaşındayken “Güneşi Annem Sanırdım” adında şiir kitabı çıkardı.

Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve 2. Oldu. 2015 yılında Miami’de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti. İlk rolü 2015'te Star TV'de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisindeki 'Ebru' karakteridir. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi, Burak Deniz ile birlikte oynadı. Fakat dizi düşük reytinglerden dolayı 3 Ekim 2015 tarihinde 13 bölüm sonra final yaptı.

2015 yılında yayınlanmakta olan "Güneşin Kızları" dizisine dahil oldu. Dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği ”Güneşin Kızları” dizisinde, ‘Elif’ karakterine hayat verdi.

Oyuncu Ağustos 2016'da başlayıp Haziran 2017 de final yapan "Bodrum Masalı" adlı dizide başrol oynadı. Dizinin diğer başrollerinde ise Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Alperen Duymaz ve Hilmi Cem İntepe paylaşıyordu. Ercan Kesal, Erken Kolçak Köstendil ve Aras Bulut İynemli’nin başrollerini paylaştığı Çukur dizisinde Sena karakterine hayat verdi. Oyuncu aynı zamanda 2016 yılında Pantene Altın Kelebek ödülünde yıldızı parlayan ödülüne layık görüldü.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ'İN YER ALDIĞI PROJELER HANGİLERİDİR?

Bodrum Masalı - Dizi

Tatlı Küçük Yalancılar - Dizi

Güneşin Kızları- Dizi

Çukur - dizi