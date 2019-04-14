Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz kaç yaşındadır? Yeni projesi belli oldu mu?
Ekranların en çok izlenen dizilerinden olan Çukur’a veda eden isimlerden birisi de genç oyuncu Dilan Çiçek Deniz oldu. Şimdi takipçileri, çok konuşulan bir sahneyle “Çukur’a vedan eden Dilan Çiçek Deniz hangi projede yer alacak?” sorusuna yanıt arıyordu. Çukur’da Sena karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz’in yeni projesi belli oldu. Güzel oyuncu, yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstleneceği aşk filminde başrolü üstlenecek. Peki, Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz kaç yaşındadır? İşte haberimizin detayları...
Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur’a çok konuşulan bir sahneyle veda eden Dilan Çiçek Deniz’in hayranları, “Dilan Çiçek Deniz hangi projede yer alacak?” sorusuna yanıt arıyordu. Çukur’da Sena karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz’in yeni projesi belli oldu. Güzel oyuncu, yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstleneceği aşk filminde başrolü üstlenecek. Uzun süredir çalışmaları süren ve bir yol hikâyesi üzerine kurulu aşk filminde Deniz'e kimin eşlik edeceği ise henüz belli değil. Peki, Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz kaç yaşındadır? İşte haberimizin detayları...
AŞK FİLMİNDE DİLAN ÇİÇEK DENİZ'E KİM EŞLİK EDECEK?
Uzun süredir çalışmaları süren ve bir yol hikâyesi üzerine kurulu aşk filminde Deniz'e kimin eşlik edeceği ise henüz belli değil.
EĞİTİM İÇİN AMERİKA'YA GİDECEK
Geçtiğimiz yaz Los Angeles'a giden ve bir süre The American Academy of Dramatic Art'ta oyunculuk eğitimi alan Deniz, çekimler başlamadan önce yine Amerika'ya gidecek. Yaz tatilini Los Angeles'ta geçirecek olan ünlü oyuncu, aynı zamanda geçtiğimiz sene anlaşma imzaladığı Amerika'nın önde gelen ajanslarından Elite Model Los Angeles'la görüşmeler yapacak.
DİLAN ÇİÇEK DENİZ'E KİMDİR?
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