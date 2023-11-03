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Dilan Polat sonrası Banu Parlak da gözaltına alındı

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı ile ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

IHA3 Kasım 2023 Cuma 17:42 - Güncelleme:
Dilan Polat sonrası Banu Parlak da gözaltına alındı
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Kooperatif dolandırıcılığı ile ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Banu Parlak'ın İstanbul'dan Trabzon'a gitmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı girişindeki polis kontrol noktasında gözaltına alındığı öğrenildi. Parlak'ın havalimanında bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin ek hizmet binasındaki savcıya ifade vermesi bekleniyor.

Banu Parlak, geçtiğimiz haftalarda Instagram sayfasındaki paylaşımında, "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" ifadelerini kullanmıştı.

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