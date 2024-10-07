İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2024 Pazartesi / 4 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2512
  • EURO
    37,6339
  • ALTIN
    2914.43
  • BIST100
    9134.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Dilan ve Engin Polat çifti hakkındaki 'darp' davası sonuçlandı
Magazin

Dilan ve Engin Polat çifti hakkındaki 'darp' davası sonuçlandı

Dilan ve Engin Polat çiftinin, park meselesi yüzünden tartıştıkları komşularını darbettikleri iddiasıyla yargılandıkları dava, Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı. Tarafların avukatlarının katıldığı duruşmada, mahkeme Engin Polat'a hapis cezası verirken, Dilan Polat hakkında beraat ve düşme kararı verdi.

AA7 Ekim 2024 Pazartesi 15:53 - Güncelleme:
Dilan ve Engin Polat çifti hakkındaki 'darp' davası sonuçlandı
ABONE OL

Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede açıklanan mütalaasını tekrar etti. Müşteki avukatları, tarafların uzlaştığını ve herhangi bir şikayetin olmadığını belirterek davanın düşürülmesini talep etti.

Sanıklar Dilan ve Engin Polat'ın avukatı da müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan hakim, Engin Polat'ın "gece vakti birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Cezayı erteleyen hakim, Engin Polat'ın 2 yıl denetime tabi tutulmasına hükmetti.

Engin Polat hakkında "hakaret, "yaralama" ve "tehdit" suçlarından ise müştekinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle düşme kararı verildi.

Sanık Dilan Polat hakkında da aynı nedenle mağdur Metin S.A'ya yönelik "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlaması düştü. Dilan Polat, mağdur Esra A'ya yönelik "tehdit" suçundan ise beraat etti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Haziran 2023'te Çekmeköy'de Engin Polat'ın doğum günü olması nedeniyle Polat çiftinin evinde parti düzenlendiği ve partiye gelen bir misafirin bebeğinin rahatsızlandığı belirtilerek, doktora gitmek için park halindeki aracına yönelen misafirin, otomobilinin önünde başka bir araç gördüğü anlatılmıştı.

Haber verilen Engin Polat'ın, aracın çekilmesini istemek için komşusu Metin S.A'nın evine gittiği ancak komşusunu evde bulamadığı aktarılan iddianamede, Engin ve Dilan Polat çiftinin daha sonra Metin S.A. ile yolda karşılaşarak tartıştıkları, tartışmanın büyümesi üzerine bu kişiyi darbedip tehditte bulundukları öne sürülmüştü.

İddianamede Dilan Polat'ın "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, Engin Polat'ın ise "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 11 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.