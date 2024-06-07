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Dilan ve Engin Polat'ın davasında yeni gelişme

Bahçeşehir'de bulunan güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davanın hakimi dosyadan çekilmek için dilekçe sundu.

IHA7 Haziran 2024 Cuma 14:24 - Güncelleme:
Dilan ve Engin Polat'ın davasında yeni gelişme
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Üst mahkeme dosyanın aynı mahkemeye iadesine ve Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Öte yandan davadan çekilmek isteyen hakim dilekçesinde, "Bu aşamadan sonra ne karar verirsem vereyim tarafların hiçbir şekilde memnun olmayacakları, kararlarda tarafsızlığıma şüphe olarak bakacakları, hatta tarafsızlığımı kabul etmeyecekleri, şahsımın ve yargının tarafsızlığından şüpheye düşülmesinin olumsuz intibaalar bırakacağı değerlendirilmiş olup davadan çekilmiş bulunmaktayım" ifadelerine yer verildi.

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın 'azmettirme' suçundan cezalandırılması istenen davanın ilk duruşması 25 Nisan günü Küçükçekmece Adliyesi'nde görülmüştü. Hakim görülen ilk duruşmada verdiği ara kararda dosyasının İstanbul Adliyesi'nde bulunan çete dosyasıyla birleştirilmesine karar vermişti. Öte yandan görülen ilk duruşmanın ardından davanın müştekisi Banu Parlak ise şikayetinden vazgeçmişti.

Dosyayı inceleyen İstinaf Mahkemesi, verilen birleştirme kararını bozdu. Yaşananların ardından Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi tarafından Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunuldu. Dilekçede "3 Haziran günü duruşma salonu ile kalem arasındaki koridorda sanık Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya'nın mahkeme hakimini mübaşire sorduğu belirtildi. Dilekçenin devamında "Avukat Hüseyin Kaya dosya hakkında bir şeyler söylemek istediğini, tutukluluğun devamına gerekçe olarak gösterilen üst haddin neyi ifade ettiğini sorduğunda kendisine yasada yazdığını beyan etmemden sonra taleplerinin reddedildiğini, yazılması gereken müzakerelerin yazılmadığını beyan ederek odamda görüşmek istediğini belirtmesi karşısında 'hiçbir şekilde avukatlarla hiçbir dosyayı odamda görüşmediğimi ve odama kabul etmediğimi' beyan ettim. 'Yapacak bir şey kalmadı sizi HSK'ya şikayet edeceğim' dedi. Bu aşamadan sonra şahsım yönünden mutlak surette tarafsızlığımdan şüpheye düşüldüğü bu aşamadan sonra ne karar verirsem vereyim tarafların hiçbir şekilde memnun olmayacakları, kararlarda tarafsızlığıma şüphe olarak bakacakları, hatta tarafsızlığımı kabul etmeyecekleri, şahsımın ve yargının tarafsızlığından şüpheye düşülmesinin olumsuz intibaalar bırakacağı değerlendirilmiş olup davadan çekilmiş bulunmaktayım. Çekilme talebinin kabulü ile dosyaya bakacak başka bir hakimin görevlendirilmesini talep ederim" ifadelerine yer verdi.

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi ise dosyanın aynı mahkemeye iadesine ve Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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