1 Mart 2022 Salı 17:43 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 17:43

Dilber Ay'ın kaç çocuğu var? sorusu, sanatçının acılarla solu hayatını anlatan 'Dilberay' adlı filmin vizyona grmesiyle birlikte gündeme geldi. Yaşadığı onca acı ve şöhretten sonra bile mütevazı bir hayat sürdürmüş olan sanatçı, ölümünden sonra da herkesin saygıyla andığı isimler arasında yer alıyor. Peki Dilber Ay'ın çoçukları kimdir? İşte Dilber Ay'ın çocukları ve ailesiyle ilgili merak edilenler...

Arabesk müziğinin sevilen ismi Dilber Ay, 2019 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Dilber Ay'ın hayatını konu alan "Dilberay" filmi vizyona girdi. Filmi izleyenler, Dilber Ay'ın çocukları hakkında araştırma yapmaya başladı. Dilber Ay'ın hayatı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte Dilber Ay'ın çocukları ve hayatı

DİLBER AY KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Dilber Ay, 1998'de İbrahim Karakaş le evlendi. Dilber Ay'ın iki kız ve bir erkek olmak üzere üç çocuğu var ancak iki kızı nüfusta ünlü sanatçının üzerine kayıtlı değil.

DİLBER AY'IN ÇOÇUKLARI KİMDİR?

Dilber Ay'ın Filiz ve Satı adında 2 kızı, Ünal adında ise bir oğlu var. Dilber Ay'ın Cemo Can isminde de manevi oğlu bulunmakta.

DİLBER AY'IN HAYATI

Dilber Ay, 1956'da Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde Yörük ve Kürt bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Kureyşan aşiretine mensup olan Dilber Ay, Kahramanmaraş ilinde ilkokul 3. sınıfa kadar okudu.

Ailesi ile birlikte Kahramanmaraş'tan önce Ankara'ya, oradan da Bolu-Düzce taraflarına göç ederek yerleşti.

Düzce'de okula devam edemeyip 13 yaşında iken yaşlı bir adamla evlendirildi.

"Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim" türküsünü söylediği ses yarışmasında birinci oldu. Ancak yarışmaya katıldığı için ailesinden şiddet gördü.

Dilber Ay, iki çocuk annesi olduktan bir müddet sonra evlendiği kişiden ayrıldı. Radyoda tanındıktan sonra ise 24 albümü oldu.

Barak ağzı uzun havalarını icra etmeyi Halit Arapoğlu'ndan öğrendi. 1974'te TRT Radyosu'nda sınava girdi. Genç yaşta radyoda söylediği türkülerle tanındı. Ankara Konak Gazinosu'nda türkücülük yaptı. İbrahim Tatlıses, Bedia Akartürk, İzzet Altınmeşe, Dursun Salkım gibi tanınmış isimlerle birlikte çalıştı. Müzik yaşamı boyunca çok sayıda albüm yaptı. Bilinen ilk 45'lik plağı "Yavrum Oy / Oy Bahçenize Giremedim Ben Gazelden" adını taşıyan 1974 tarihli plaktır.

Almanya'da iki kere cezaevine girdi. Almanya'da bir konser sırasında şarkı isteği için kulise izinsiz girerek kendisini taciz eden kişiyi yaraladı. Bu olaydan sonra Hollanda'ya kaçan sanatçı yakalanıp Almanya'ya gönderilmiş ve hapse girerek Frankfurt'ta 8 ay 20 gün tutuklu kaldıktan sonra Türkiye'ye iade edilmiştir.

Karıştığı bir kavgadan dolayı yeniden tutuklanıp bir süre daha cezaevinde kalan Dilber Ay'ın TRT Radyo da işine bu olaydan sonra son verildi.

Dilber Ay, 2006 yılından itibaren sinema filmlerinde rol aldı. Rol aldığı ilk film olan Beynelminel (2006)'de bir şarkıcıyı, Yol Arkadaşım (2017) filminde bir araba tamircisini canlandırdı. Beynelminel filmindeki rolü ile 14. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'ne değer görüldü.

Beynelmilel filminde bir pavyon sahnesinde söylediği Akşama Geleceğim (bilinen adıyla "Tavukları pişirmişem") adlı anonim Adıyaman tükrüsü fenomen haline geldi.[11]Birçok eğlence ve kutlamalarda Dilber Ay'ın seslendirdiği bu türküye özel bir yer verildi.

2014 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şampiyonluk kutlamasında futbolcuların sahada oyun ve alkışlarla "Tavukları Pişirmişem" türküsüne eşlik etmeleri, ulaştığı popülerliğini göstermiştir.

Flash TV'nin Kadere Mahkûmlar adlı programın sunuculuğunu üstlendi. Türkücü, 2012 yılında ana akım televizyonlara konuk olmaya başladıktan sonra hızla popüler kültür ikonuna dönüştü.

Memleketi Pazarcık, Kahramanmaraş'tan göçerek Düzce'ye yerleşen bir ailenin kızı olan Dilber Ay çok küçük yaşta kendisinden yaşça büyük evlendirildiği bir adamdan iki kız çocuk sahibi oldu. İkinci evliliğini 1998 yılında kendisinden 15 yaş küçük İbrahim Karakaş ile yaptı.

Yaşamını Düzce'de bir gecekonduda geçiren sanatçı Dilber Ay, 2019 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'daki bir hastanede 63 yaşında hayata veda etti.

Dilber Ay'ın cenazesi Düzce'ye getirilerek şehir mezarlığında toprağa verildi.