Dimitra Survivor kimdir? Survivor 2019 Hikmet ve Dimitra arasında aşk mı var?

Survivor 2019'da Yunanlı Dimitra kimdir? sorusu özelikle Sevgililer Gününde Dimitra'nın Survivor Hikmet'e platonik aşkını ititraf etmesiye sosyal medyaya bomba gibi düştü. Hikmet ise, "Benim bir sevgilim yok, olmadı. Sevgilileri olana, eşi olana... yarışırsam onlar için dedi ve Dimitra içinse şakayla karışık platonik aşk beslediğini ima etti. Peki sonrasında Dimitra ile Hikmet arasında neler yaşandı? Hikmet, Dimitra'nın platonik aşkına nasıl karşık verdi? Bu itiraf bir aşka dönüşecek mi? İşte merak edilenler?

"EŞİ OLANLAR İÇİN YARIŞACAĞIM""

Survivor 2019'un dikkat çeken yarışmacılarından Hikmet, "Benim bir sevgilim yok, olmadı. Yapacak bir şey yok. Yarışırsam sevgilileri olan, eşi olanlar için yarışacağım" dedi.

Hikmet'in bu sözleri üzerine takım arkadaşlarının "Sen de birine selam gönderebilirsin" karşılığı geldi.

Survivor Hikmet, "Yani bakalım, şu an Dimitra'ya da bir platonik... İşimiz şaka da bugün gerçekten eşleri, sevgilileri olan yarışır da oyunu kazanırız. Hatta yarışamayanlar yerine ben yarışırsam sevgilisi ve eşi olanların 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayacağım. Tek tek isimlerini de sayabilirim" ifadelerini kullandı.

"DİMİTRA SENİN İÇİN..."

"Ben de eşim için oynayacağım" diyen Bora Edin, "Sen dönüp 'Dimitra senin için' diyeceksin. Ne kadar şanslısın" sözleriyle Hikmet'e takıldı.

"HİKMET'i BEĞENİYORUM"

Bora'ya cevap veren başarılı yarışmacı, "Ben Dimitra'ya öyle demem. Dimitra herkesin içinde söyledi zaten. 'Hikmet'i beğeniyorum' dedi. Ama benim için karşılıksız bir sevgi" şeklinde konuştu.

'MasterChef' yarışmasıyla adını duyurduktan sonra Survivor adasına giden Hakan Kanık, "Ben de sevgilim için oynayacağım" diyerek takım arkadaşlarının keyifli sohbetine katıldı.

DİMİTRA VAMVAKOUSİ KİMDİR?

Dimitra Vamvakousi 24 yaşında ve Ulusal Spor Akademisi kolejinden mezun. Modelliğe ilk adımlarını atıyor. Boş zamanlarında dalış yapmayı seviyor, ayrıca geçmişte sırık atlamada mesleki kariyer yapmış. Kişilik olarak kendini pozitif ve dinamik bir kadın olarak tanımlıyor. Survivor kelimesi ona çok yakışıyor çünkü başından geçen özel durumlar ona hayatta kalmayı öğretti.