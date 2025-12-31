İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2025 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9706
  • EURO
    50,5173
  • ALTIN
    6012.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Direksiyon hakimiyetini kaybetti! Cahit Berkay aracıyla restorana daldı
Magazin

Direksiyon hakimiyetini kaybetti! Cahit Berkay aracıyla restorana daldı

Müzisyen Cahit Berkay, İstanbul Esenyurt'ta kullandığı araçla restorana daldı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Berkay, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İHA31 Aralık 2025 Çarşamba 17:31 - Güncelleme:
Direksiyon hakimiyetini kaybetti! Cahit Berkay aracıyla restorana daldı
ABONE OL

Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde 34 MZC 529 plakalı aracıyla trafikte seyreden Cahit Berkay, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki restorana daldı. Cahit Berkay kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, restoranda büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayın ardından şok yaşayan Berkay, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Kazanına ardından restoranın işletmecisi olay anını anlattı.

İşletmeci Eyüp Civelek, "Sakin bir zamanda, içeride müşteri olmayan bir zamanda otururken. Bir baktık içeriye araba girdi. Sanıyoruz ki fren yerine gaza bastı. Çünkü yavaş bir şekilde geliyordu sonradan kameralardan izlediğimiz taktirde. Bir anda içeriye araç girdiğini fark ettik. Zaten büyük bir gürültü oldu. Sürekli gelen müşterimiz. İşte biz de hemen müdahale ettik zaten. Çok şükür sağlık durumu iyi, bir problemi yok. Biraz şok halindeydi. Hemen dışarı çıkardık, su verdik. Baktık etrafta zayiat da yok, müşteri de yoktu o anda. Çok şükür hiçbir şey olmadan, böyle bir ufak bir kaza atlattık. Yine de genel bir kontrol amaçlı hastaneye götürdüler. Polis arkadaşlarımız da burada. Tutanaklar tutuldu. Böyle bir kötü bir gün oldu bizim için" açıklamasını yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.