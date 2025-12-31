Direksiyon hakimiyetini kaybetti! Cahit Berkay aracıyla restorana daldı

Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde 34 MZC 529 plakalı aracıyla trafikte seyreden Cahit Berkay, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki restorana daldı. Cahit Berkay kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, restoranda büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayın ardından şok yaşayan Berkay, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Kazanına ardından restoranın işletmecisi olay anını anlattı.

İşletmeci Eyüp Civelek, "Sakin bir zamanda, içeride müşteri olmayan bir zamanda otururken. Bir baktık içeriye araba girdi. Sanıyoruz ki fren yerine gaza bastı. Çünkü yavaş bir şekilde geliyordu sonradan kameralardan izlediğimiz taktirde. Bir anda içeriye araç girdiğini fark ettik. Zaten büyük bir gürültü oldu. Sürekli gelen müşterimiz. İşte biz de hemen müdahale ettik zaten. Çok şükür sağlık durumu iyi, bir problemi yok. Biraz şok halindeydi. Hemen dışarı çıkardık, su verdik. Baktık etrafta zayiat da yok, müşteri de yoktu o anda. Çok şükür hiçbir şey olmadan, böyle bir ufak bir kaza atlattık. Yine de genel bir kontrol amaçlı hastaneye götürdüler. Polis arkadaşlarımız da burada. Tutanaklar tutuldu. Böyle bir kötü bir gün oldu bizim için" açıklamasını yaptı.