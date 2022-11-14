Taksim İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralanmıştı. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen hain saldırıda Eşkiya Dünyya Hükümdar Olmaz ve Diriliş Ertuğrul dizileriyle tanınan oyuncu Nurettin Uçar'ın kızı ve eşi hayatını kaybetti. Peki Nurettin Uçar kimdir, nerelidir?

Taksim'deki patlamada hayatını kaybedenler arasında yer alan 15 yaşındaki Yağmur Uçar'ın ve annesi Arzu Özsoy'un Eşkiya Dünyya Hükümdar Olmaz ve Diriliş Ertuğrul dizileriyle tanınan oyuncu Nurettin Uçar'ın kızı olduğu ortaya çıktı.

Patlamada eşi Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar'ı kaybeden ve zaman zaman dizilerde oyunculuk yaptığı öğrenilen baba Nurettin Uçar henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden kızıın fotoğrafını paylaşıp;

"Kabrin NUR mekânın cennet olsun 'datlu kızım' taksim deki hain saldırıda hayatını kaybeden kızım yağmur, Annesi ile birlikte İkindi Namazına mutakip Şirinevler ulu camii'nde" ifadelerini ekledi.

Anne Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar da saldırıda hayatını kaybetmişti. Yağmur Uçar'ın fotoğrafı ortaya çıktı. Uçar'ın babası Nurettin Uçar'ın oyuncu olduğu öğrenildi. Oyuncu Uğur Uçar, TRT'nin efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'da yer almıştı.



NURETTİN UÇAR KİMDİR?

Nurettin Uçar, 1965'te Zonguldak'a bağlı Karadeniz Ereğli Köyleri semtindeki Aydın Köyü'nde dünyaya geldi. Aslen Zonguldaklı'dır. Şimdilerde 57 yaşındadır.

Eğitim hayatının ardından medya sektöründe çalışmaya başladı. Yaklaşık 20 yıl boyunca müzik programları yaptı. Ayrıca çok sayıda dizide de boy gösterdi.

NURETTİN UÇAR OYNADIĞI DİZİLER

Diriliş Ertuğrul

Arka Sokaklar

Emanet

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

İstanbullu Gelin

Nurettin Uçar, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve İstanbullu Gelin dizilerinde de rol almıştı.

BAKAN SOYLU, HAYATINI KAYBEDEN 6 KİŞİNİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimliklerini tek tek açıkladı. İşte İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri:

Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar Ereğli 2007 doğumlu,

Yusuf Meydan, Palu 1988 doğumlu.

Ecrin Meydan, Seyhan 2013 doğumlu,

Adem Topkara, Gümüşhane Torul 1982 doğumlu ve eşi Mukaddes Elif Topkara Rize Kalkandere 1995 doğumlu.