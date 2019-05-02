Diriliş Ertuğrul Turgut Alp ölecek mi? Turgut Alp (Cengiz Coşkun) kimdir, tarihte nasıl ölüyor? Diriliş Ertuğrul’un dün gece ekranlara gelen 146. Bölümünden sonra bu sorulara yanıt aranmaya başlandı. . Dizilen beğenilen karakterlerinden Turgut Alp’i canlandıran Cengiz Coşkun’un diziden ayrılıp ayrılmayacağı izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Bu sorunun cevabı önümüzdeki hafta ekranlara gelecek 147. Bölümle birlikte netleşecek. Turgut Alp’in hayatına dair çok az bilgi bulunmaktadır. Onun tarihi bir şahsiyet olmayıp halk rivayetlerinde ortaya çıkan efsanevî bir kişi olduğu da ileri sürülmektedir. Bununla birlikte ilk Osmanlı kronikleri yanında bazı Bizans kaynaklarında çeşitli askerî faaliyetleri dolayısıyla adı anılmaktadır. İsmindeki Alp kelimesi bir unvandır ve muhtemelen onun veya babasının Selçuklu Devleti'nin hizmetinde dirlik sahibi olduğuna işaret etmektedir. İşte haberimizin detayları ve Diriliş Ertuğrul 17. Yeni bölüm fragmanı…
TARİHTE TURGUT ALP KİMDİR?
Turgut Alp, İlk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Osman Bey'in yanında bulunmuş ve Yarhisar'ın alınmasına katılmış, ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir. Kaynaklarda Turgut Alp'in şehri muhasara ederken Osman Bey'in de yardıma geldiğine değinilmektedir. Yine İnegöl'ün fethi esnasında şehrin tekfuru Aya Nikola'nın Türkler'e karşı düşmanca hareketleri sebebiyle idam edildiği ve şehrin idaresinin Turgut Alp'e verildiği kaydedilmiştir. Bundan sonra Turgut Alp, Köse Mihal ile birlikte Orhan Gazi'nin yanında Atranos'un (Orhaneli) fethine katılmıştır. Orhan Bey'in geldiğini haber alan Atranos hâkimi hisardan çıkıp kaçarken bir kayadan düşerek öldüğünden kale kolayca ele geçirilmiştir. Atranos'un alınması Bursa'nın fethini kolaylaştırmıştır.İlk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Osman Bey’in yanında bulunmuş ve Yarhisar’ın alınmasına katılmış, ardından İnegöl’ün fethiyle görevlendirilmiştir. Kaynaklarda Turgut Alp’in şehri muhasara ederken Osman Bey’in de yardıma geldiğine değinilir. Yine İnegöl’ün fethi esnasında şehrin tekfuru Aya Nikola’nın Türkler’e karşı düşmanca hareketleri sebebiyle idam edildiği ve şehrin idaresinin Turgut Alp’e verildiği kaydedilir.
ORHAN GAZİ İLE DE FETHE KATILDI
Bundan sonra Turgut Alp, Köse Mihal ile birlikte Orhan Gazi’nin yanında Atranos’un (Orhaneli) fethine katıldı. Orhan Bey’in geldiğini haber alan Atranos hâkimi hisardan çıkıp kaçarken bir kayadan düşerek öldüğünden kale kolayca ele geçirildi (725/1325). Atranos’un alınması Bursa’nın fethini kolaylaştırdı. Turgut Alp’in 735 (1334-35) yılında sağ olduğu bilinmekte, fakat epeyce yaşlı olduğu anlaşılmaktadır. Onun ayrıca İnegöl çevresinde Keşiş dağı yakınında yaşayan dervişlerden Geyikli Baba ile yakınlığına dair bazı rivayetlere rastlanır.
ADI İNEGÖL YÖRESİNE VERİLDİ, TURGUT İLİ DİYE ANILDI
Adı ölümünden sonra İnegöl yöresine verilmiş ve burası Turgut-ili diye anılmıştır. Âşıkpaşazâde, Neşrî ve diğer tarihçiler de İnegöl yöresini Turgut-ili şeklinde anar. Bu adlandırma XVI. yüzyıldan itibaren tamamen ortadan kalkmıştır.
CENGİZ COŞKUN KİMDİR?
Cengiz Çoşkun, 29 Nisan 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Bir kız kardeşi olan Cengiz Çoşkun'un Ev hanımı olan annesi ve makine teknisyeni olan babası Bulgaristan göçmenidir.
1,88 Cm. Boyunda olan Cengiz Çoşkun, Ortaokulun ilk yıllarında basketbola başladı,sonra Ülkerspor'un seçmelerini kazandı. Yedi sene Ülkerspor'da oynadı. Sonra Erdemir Ereğli Spor'a transfer oldu, orada 2 sene oynadı. Ardından Balıkesir DSİ Spor'da bir yıl oynadı. Marmara Üniversitesi Spor Akademisi'nde antrenörlük bölümünü kazanınca İstanbul'a döndü. Buradan 2008 yılında mezun olmuştur.
Aynı zamanda mankenlik de yapmaya başladı, 2002'de Best Model'de üçüncü oldu. Ardından Bu sayede Londra'da yapılan 'Dünyanın En Yakışıklı Erkeği' yarışmasında dünya dördüncüsü, en iyi fotomodel ve en iyi fizikli mankeni seçildi. İtalya ve Japonya'da Prada gibi markalara modellik yaptı.
Modellik devam ederken 2005 yılında "Rüzgarlı Bahçe" isimli diziyle oyunculuğa başladı. Oyunculuğa başladıktan sonra Şahika Tekand'dan eğitim alıp, workshop'lara katıldı. Daha sonra 2006 yılında "Candan Öte" dizisinde, 2007 yılında "Doktorlar" ve 2009 yılında "Hicran Yarası" dizilerinde rol aldı.
Böylece, hayatında "oyunculuk" modelliğin yerini aldı. Şimdi sadece özel reklam kampanyalarında çalışıyor.
Faruk Aksoy'un yönetmenliğini yaptığı 2012 yapımı İstanbul'un fethini konu alan "Fetih 1453" filminde Şövalye Guistiniani karakterini canlandırdı. Fatih Sultan Mehmed rolünü göz renginin mavi olması nedeniyle kaçırmış.
Cengiz Çoşkun, 2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın Hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yarıştı. Yarışmada ünlüler takımında Bennu Gerede, Doğukan Manço, Erhan Yavuz, Larissa Gacemer, Nazenin Tokuşoğlu, Irmak Atuk, Ümit Karan yarışırken gönüllüler takımında ise Dağhan Külegeç, Bozok Gören, Gül Fakı, Duygu Çetinkaya, Emel Erdemanar, Hilmi Cem İntepe, Murat Ceylan, Mustafa Sürmen, Seda Akman yarıştı.
94. gününde elenen Cengiz Çoşkun'dan sonra Hilmi Cem İntepe'nin birinci olduğu yarışmada, Doğukan Manço ikinci, Ümit Karan üçüncü, Murat Ceylan dördüncü olmuştur.
8 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizide Engin Altan Düzyatan, Ertuğrul Gazi'yi canlandırırken Esra Bilgiç Halime Hatun karakterini canlandırdı. Diğer rollerde ise Kaan Taşaner, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz, Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı, Cengiz Coşkun ve Osman Soykut gibi isimler rol aldı.
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