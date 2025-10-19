Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Bayhan rüzgarı esti!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında konser veren şarkıcı Bayhan, Nevruz Parkı'nda on binlerce hayranıyla buluştu.

Şarkıcı; "Tiryakinim", "Seninle Olmak Var Ya", "Ah İstanbul" gibi sevilen şarkıların yanı sıra seslendirdiği hareketli türkülerle de Diyarbakırlıları coşturdu.

Zaman zaman sahneden inerek dinleyicileriyle kucaklaşan Bayhan yaptığı konuşmada, "Kültür Yolu Festivali bu sene bizi sizlerle buluşturdu. Diyarbakır'da olmaktan çok gururluyum. Diyarbakır'daki ilk halk konserim. Çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.