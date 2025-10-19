İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2025 Pazar / 27 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0187
  • EURO
    49,08
  • ALTIN
    5727.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Bayhan rüzgarı esti!
Magazin

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Bayhan rüzgarı esti!

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci gününde sahneye çıkan şarkıcı Bayhan, şarkılarıyla Diyarbakırlılara müzik dolu bir gece yaşattı.

HABER MERKEZİ19 Ekim 2025 Pazar 15:50 - Güncelleme:
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Bayhan rüzgarı esti!
ABONE OL

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında konser veren şarkıcı Bayhan, Nevruz Parkı'nda on binlerce hayranıyla buluştu.

Şarkıcı; "Tiryakinim", "Seninle Olmak Var Ya", "Ah İstanbul" gibi sevilen şarkıların yanı sıra seslendirdiği hareketli türkülerle de Diyarbakırlıları coşturdu.

Zaman zaman sahneden inerek dinleyicileriyle kucaklaşan Bayhan yaptığı konuşmada, "Kültür Yolu Festivali bu sene bizi sizlerle buluşturdu. Diyarbakır'da olmaktan çok gururluyum. Diyarbakır'daki ilk halk konserim. Çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

  • kültür yolu festivali
  • diyarbakır kültür yolu festivali
  • bayhan konser

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.