Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin açılışını Serkan Kaya yaptı!

Şarkıcı Serkan Kaya, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında Nevruz Parkı'nda sahneye çıktı. Kaya, konserinde "Mesele", "Karagözlüm", "Kalakaldım" ve "Sevemiyorum" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra, Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses'in eserlerini de seslendirdi.

Konser sırasında geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Güllü'yü de anan Kaya, "Güllü'yü kaybettik, alkışlarımız Güllü'ye lütfen. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

Türkiye'nin farklı yörelerinden sevilen türküleri de seslendiren şarkıcı, sahnede yaptığı konuşmada Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür ederek, "Sizlerle bir araya gelmek bizim için muhteşem bir şey. Çok güzel bir duygu. Kültür Bakanlığımızı alkışlayalım mı? Bizleri bir araya getirdi, kavuşturdu. Bu geceye emek veren herkese sonsuz teşekkürler" diye konuştu.