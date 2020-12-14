14 Aralık 2020 Pazartesi 11:45 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 11:45

Televizyon dünyasının başarılı isimleri arasında yer alan Doğa Rutkay, komedi programlarındaki performansının yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımları ile de dikkat çekiyor. Tiyatro oyuncusu Doğa Rutkay 2014 yılında bir süredir birlikte olduğu gazeteci Kerimcan Kamal'la dünya evine girmişti. Şimdilerde ise Güldür Güldür Show'da komedi skeçlerinde rol alıyor. Peki, Doğa Rutkay kimdir? Doğa Rutkay kaç yaşında?

DOĞA RUTKAY KİMDİR?

Doğa Rutkay 30 Ekim 1978 Ankara doğumludur. Tiyatrocu Rutkay Aziz'in kızıdır.

Aslen Ankaralı olan Doğa Rutkay, 30 Ekim 1978 tarihinde dünyaya geldi. Babası Rutkay Aziz’in yolundan gitti ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Aşkım Aşkım, Pembe Patikler ve Avrupa Yakası gibi dizilerin kadrosunda yer aldı. Güldür Güldür Show’da farklı tiplemelerle izleyici karşısına çıkmaya devan eden Doğa Rutkay, televizyoncu ve yazar Kerimcan Kamal ile 2014 yılında evlendi. Çift, Piraye ve Rutkay isimli ikiz bebeklerine 2018 temmuz ayında kavuştu.



2000 senesi Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. 3 adet tiyatro oyunu, 3 filmi, 8 adet TV dizisi, 2 adet TV filmi, 6 adet TV programı var. TRT'de bir dönem talk show yapmıştır.

2014'te Kanal D de yayınlanan Buyur Burdan Bak programını sunmuştur. Show Tv'de yayınlanan Güldür Güldür Show da rol almaktadır.

Doğa Rutkay, 3 Eylül 2014 tarihinde Kerimcan Kamal ile evlendi. Rutkay Kerim ve Piraye adında ikiz bebekleri olmuştur.

Doğa Rutkay, Show Tv'de Cumartesi günleri yayınlanan Çocuktan al haberi programını sunmaktadır.

DİZİLER

1998 Günaydın İstanbul Kardeş Sadenaz - 2 Çağan Irmak

1998 Çiceği Büyütmek Tarık Alpagut

2001 Aşkım Aşkım Layla Uzun Filiz Kaynak

2002 Pembe Patikler Zeliş - Julide Övür

2002 Her Şey Aşk İçin - Cankat Ergin

2002 Şeytan Sofrası Lale - Ömer Uğur

2004 Halk Düşmanı Deniz Erkavim Yıldırım

2005 Bendeniz Aysel Aybike Ebru Yalçın

2006 Avrupa Yakası Esra Jale Atabey Özberk

2007 Şölen Şölen Cemal Kavsar

2008 Aşkım Aşkım Layla Uzun Nursen Esenboğa

2009 Kandıramazsın Beni Focus Film

FİLMLER

1998 Cumhuriyet Latife'nin Kız Kardeşi

2004 Şans Kapıyı Kırınca Hostes

2005 Gen Dr. Deniz

2007 Bayrampaşa : Ben Fazla Kalmayacağım Gelin

2009 Dersimiz Atatürk Latife Hanım

2010 Pak Panter Gülizar

2012 Patlak Sokaklar: Gerzomat Mary Jane

2012 Çakallarla Dans 2 Hastasıyız Dede Leyla Şekerci

2016 Dedemin Fişi Pervin

DOĞA RUTKAY'IN EŞİ KERİMCAN KAMAL KİMDİR?

Doğa Rutkay'ın eşi Kerimcan Kamal hakkında detaylı bilgiler;

Kerimcan Kamal, 1971 yılında dünyaya gelmiştir. Televizyoncu, gazeteci ve yazar Kerimcan Kamal ilk olarak Kanal D ve Star Tv ekranlarında yer almıştır. Daha sonra Kanaltürk’ün kuruluşunda yer almış, Skyturk 360’ta Zuppe isimli sohbet programını sunmuştur.

2014 yılında oyuncu, tiyatrocu Doğa Rutkay ile evlenen Kerimcan Kamal GÜzel Kaybedenler isimli bir kitaba imzasını atmıştır. Kerimcan Kamal Çeşme’de bir butik işletmeye başlamıştır.