14 Ocak 2021 Perşembe 11:08 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 11:08

Doğduğun ev Kaderindir Barış'ın gerçek ismi ne? sorusu diziyi izleyenlerin merak ettiği konular arasına girdi. Başarılı oyuncu Engin Öztürk Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Barış karakterini canlandırıyor. Dizideki avukat rolü ile dikkatleri üzerine çeken Engin Öztürk kimdir? Engin Öztürk evli mi? Doğduğun ev Kaderindir'in Barış'ı Engin Öztürk nereli? İşte Engin Öztürk hakkında merak edilenler...

ENGİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Engin Öztürk, 28 Eylül 1986'de Eskişehir'de doğdu. Eskişehir'de büyümüş ve Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi için Ankara'ya gelmiş ve daha sonra 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde okumaya başlamış, 2012 yılında mezun olmuştur.

2003 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmiş ve 2005 yılında mezun olmuştur. Ancak daha sonra askerlik mesleğinin kendisine uygun olmadığını anlamış ve konservatuvara girmiştir. Tiyatro merakı da Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunda girdiği Tiyatro Kolundan gelmektedir.

ENGİN ÖZTÜRK EVLİ Mİ?

34 yaşında olan Engin Öztürk evli değildir.

ENGİN ÖZTÜRK HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

2010 yılında seçmelerine katıldığı Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı Kanal D dizisinde Selim Yaşaran karakterine hayat verdi. Dizi Engin Öztürk'ün Türkiye ve Arap ülkelerinde tanınmasına sebep olmuştur. Dizinin 2012 yılında sona ermesi üzerine üniversite okuduğu dönemde hem oyun oynadığı hem de barmenlik yaptığı barın sahibi ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü üstlendiği Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Komiser Emre karakterini canlandırmıştır.

Star TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde II. Selim rolü üstlendi. Star TV'de yayınlanan Hatıra Gönül dizisinde iç mimarlık okuyan ve marangoz olan Yusuf rolünü oynadı. 2016 Aralık ayında sona eren Yüksek Sosyete dizisinde Kerem Özkan karakterini canlandırdı.

2018-2020 yılları arasında Netflix'in ilk Türk dizisi "Hakan: Muhafız" Levent Topal rolünü oynadı. 2019 yılında 21 Şubat 2020'de vizyona giren dizi Yüzleşme ve We Are filminde rol aldı.

Engin Öztürk'ün rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Yüzleşme (Ömer) (TV Dizisi)

2018 – Hakan: Muhafız (TV Dizisi)

2018 – Diriliş Ertuğrul (Günalp) (TV Dizisi)

2016 – Yüksek Sosyete (Kerem) (TV Dizisi)

2015 – Hatırla Gönül (Yusuf) (TV Dizisi)

2014 – Hayat Yolunda (Cem) (TV Dizisi)

2013 – Çanakkale Yolun Sonu (Sinema Filmi)

2013 – Muhteşem Yüzyıl (Şehzade Selim) (TV Dizisi)

2012 – Behzat Ç. (Emre) (TV Dizisi)

2010 – Fatmagül'ün Suçu Ne? (Selim) (TV Dizisi