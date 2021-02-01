Doğum yapan Meryem Uzerli'den kızlarıyla ilk fotoğraf

01 Şubat 2021 Pazartesi 16:13 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 16:13

Meryem Uzerli, küçükkızı Lily Koi ve yedi yaşındaki kızı Lara'yla olan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. 20 gün önce ikinci kızını kucağına alan Meryem Uzerli, yeni fotoğraflarıyla sosyal medyayı resmen salladı. İki kızıyla çekilen fotoğraflarını paylaşan Meryem Uzerli, kızı Lily Koi'nin yüzünü kalp emojisiyle gizledi.

Geçtiğimiz günlerde doğum yapan Meryem Uzerli, 20 günlük kızı Lily Koi ve yedi yaşındaki kızı Lara'yla fotoğraf çekimi yaptı. Uzerli bu kareleri sosyal medyadan da yayınladı.

Fotoğraf çekimlerinde, oyuncuya Can Ateş'ten olan kızı Lara da eşlik etti. Fotoğraflara takipçilerinden binlerce beğeni geldi. Fotoğrafçı Urban Ruths'a evinde pozlar veren Uzerli, kızının yüzünü kalp emojisiyle kapattı. 37 yaşındaki Meryem Uzerli, anne olduğunu, "Ablan, baban ve ben seni ailemizde ağırladığımız için çok mutluyuz" sözleriyle duyurmuştu.

Meryem Uzerli, hamileliğini açıkladığı günden beri, bebeğinin babasının kim olduğunu henüz açıklamadı.

MERYEM UZERLİ KİMDİR?

Meryem Uzerli, 12 Ağustos 1983 tarihinde, 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak Almanya Hessen'in Kassel Şehri'nde Türk babadan ve Alman anneden dünyaya gelmiştir. İlerleyen yaşlarında Hamburg'a yerleşmiş ve Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi almıştır.

İki ağabeyi ve bir ablası vardır.Oyuncu 8 ay süren seçmeler sonrasında Meral Okay‘ın yazdığı, Timur Savcı’nın yapımcılığını yaptığı 2011 yılının dizilerinden olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan rolünü canlandırmıştır.

Uzerli, aynı zamanda Almanya'da birçok dizide ve birçok filmde rol almış bir oyuncudur. Ana dili Almanca olan genç oyuncu, aynı zamanda iyi derecede İngilizce biliyor. Türkçesi ise oynadığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırmış olduğu Hürrem Sultana paralel olacak kadar gelişmiştir.

Timur Savcı'nın yapımcılığını üstlendiği ve senaryosunu Meral Okay -ölümünün ardından Yılmaz Şahin-'ın yazdığı Muhteşem Yüzyıl adlı diziye bir Hürrem Sultan seçmek için Türkiye'de bütün oyuncu ajansları, bütün tiyatro kurslarından oyuncular seçilerek onlar arasında eleme yapılmıştır. Uzerli, aralarından en uygunu görüldü ve Almanya'dan çağırılarak Hürrem Sultan rolünü üstlendi.

2011 yılında Hürrem Sultan rolü için iki kez en iyi kadın oyuncu, ve bir kez TV Yıldızları Özel Ödülü'ne layık görülmüştür. 2012 yılında ise Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

2013 yılında Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakterini canlandıran Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromu hastalığına yakalanıp diziden ayrılmıştır.

Şimdilerde 2 çocuk sahibi olan Meryem Uzerli'nin 2014'te Lara isimli kızı dünyaya geldi.

Filmografi

Almanya 2008 Inga Lindström Britta Yardımcı oyuncu Televizyon dizisi

Almanya 2009 Das total verrücktes Wochenende Yardımcı oyuncu Sinema filmi

Almanya 2009 The Line Anna Kısa Film

Almanya 2009 Sterne über dem Eis Öğrenci Yardımcı oyuncu Sinema filmi

Almanya 2010 Journey of No Return Hostes Yardımcı oyuncu Sinema filmi

Almanya 2010 Ein Fall für zwei Ankel Yardımcı oyuncu Televizyon dizisi

Türkiye 2011–2013 Muhteşem Yüzyıl Hürrem Sultan Başrol oyuncusu Televizyon dizisi

Türkiye 2016 Gecenin Kraliçesi (Selin) Başrol oyuncusu Televizyon dizisi

Türkiye 2016 Annemin Yarası Marija Başrol oyuncusu Sinema filmi

Türkiye 2016–2017 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Suzi Yardımcı oyuncu Televizyon dizisi

Türkiye 2017 Cingöz Recai: Başrol oyuncusu Sinema filmi

Türkiye 2017 Öteki Taraf Başrol oyuncusu Sinema filmi