Doya Doya Moda Hülya Yenidoğmuş, programı takip edenler tarafından merak edildi. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş'ın oturduğu Doya Doya Moda yarışmacılarından Hülya Yenidoğmuş, yaptığı iddialı konuşmalarla gündeme geldi. Peki, Doya Doya Moda Doya Doya Moda Hülya kimdir, nereli? Doya Doya Moda Hülya Yenidoğmuş'un mesleği nedir? İşte yarışmacı hakkında merak edilenler

Doya Doya Moda programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Moda ile yakından ilgilenenlerin ilgiyle izlediği yarışmada tarzı ve kıyafetleriyle jüri karşısına çıkan yarışmacılar hakkında araştırmalar hız kazandı.

Yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği Doya doya Moda'da Hülya Yenidoğmuş iddialı sözleriyle dikkat çekti. Peki kimdir Hülya Yenidoğmuş? İşte Doya Doya Moda'nın fenomen yarışmacısı hakkında detaylar...

DOYA DOYA MODA HÜLYA KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacısı Hülya Yenidoğmuş, sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif olarak kullanmaktadır. Hülya Yenidoğmuş'un Instagram hesabı @hulyayenidogmus olup, 105 bin takipçisi bulunmaktadır.

DOYA DOYA MODA HÜLYA YENİDOĞMUŞ'UN MESLEĞİ NEDİR?

Hülya Yenidoğmuş, 33 yaşındadır. Evli ve 8 yaşında bir çocuğu bulunan Hülya, bir kurumda yöneticilik yapıyor.

Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş'ın oturduğu Doya Doya Moda hafta içi her gün 14.15'te TV8'de.