İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, sanat dünyasından gelen tepkiler de sürüyor. Uzun süredir Filistin'e açık destek veren Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, menajeri David Levy ile yollarını ayırdı.

Ayrılığın nedeni olarak Levy'nin, Glastonbury Festivali'nin kurucusuna yazdığı ve Filistin'e destek veren İrlandalı rap grubu Kneecap'in festivalde sahne almamasını isteyen mektup gösterildi. Söz konusu mektubun basına sızmasının ardından Lipa'nın menajeriyle ilişkisini sonlandırdığı öğrenildi.

Dua Lipa'ya yakın bir kaynak, "Dua, Filistin yanlısı. Bu durum, David ile uyuşmuyor. Onu, Filistinlilere yönelik korkunç muameleyi destekleyen biri olarak görüyor ve bu gönderdiği mektupta çok açık bir şekilde ortaya konuldu" ifadelerini kullandı.