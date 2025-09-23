İSTANBUL °C / °C
Dua Lipa İsrail destekçisi menajeri ile yollarını ayırdı! Alkış toplayan hareket...

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken, sanat dünyasından tepkiler gelmeye devam ediyor. Filistin'e verdiği destekle bilinen Dua Lipa, menajeri David Levy'nin Glastonbury Festivali'ne gönderdiği ve Kneecap'in sahne almasını engellemeye yönelik mektubunun basına sızmasının ardından yollarını ayırdı. Lipa'ya yakın bir kaynak, şarkıcının menajerinin Filistinlilere yönelik muameleyi desteklediğini düşündüğünü belirtti.

23 Eylül 2025 Salı 08:57
Dua Lipa İsrail destekçisi menajeri ile yollarını ayırdı! Alkış toplayan hareket...
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, sanat dünyasından gelen tepkiler de sürüyor. Uzun süredir Filistin'e açık destek veren Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, menajeri David Levy ile yollarını ayırdı.

Ayrılığın nedeni olarak Levy'nin, Glastonbury Festivali'nin kurucusuna yazdığı ve Filistin'e destek veren İrlandalı rap grubu Kneecap'in festivalde sahne almamasını isteyen mektup gösterildi. Söz konusu mektubun basına sızmasının ardından Lipa'nın menajeriyle ilişkisini sonlandırdığı öğrenildi.

Dua Lipa'ya yakın bir kaynak, "Dua, Filistin yanlısı. Bu durum, David ile uyuşmuyor. Onu, Filistinlilere yönelik korkunç muameleyi destekleyen biri olarak görüyor ve bu gönderdiği mektupta çok açık bir şekilde ortaya konuldu" ifadelerini kullandı.

