İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2022 Çarşamba / 3 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8345
  • EURO
    15,6293
  • ALTIN
    892.257
  • BIST100
    2430.55
  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Dün akşam Survivor'da kim elendi? Survivor All Star eleme sonuçları
Magazin

Dün akşam Survivor'da kim elendi? Survivor All Star eleme sonuçları

Survivor All Star'ın 3 Mayıs Salı günü yayınlanan son bölümünde için eleme heyecanı yaşandı. TV 8'in heyecanla takip edilen yarışmasında SMS sonuçları ve konseydeki oylamaya göre gidecek olan aday belirlendi. Eleme adayları ise Evrim, Barış, Ayşe ve Sude oldu. Peki 3 Mayıs Survivor'da kim elendi? Dün akşam Survivor'da kim gitti? İşte adaya veda eden isim

4 Mayıs 2022 Çarşamba 10:05 - Güncelleme:
ABONE OL

Survivor'da dün akşam kimin elendiği, programı kaçıranlar tarafından merak ediliyor. Tv8'in sevilen yarışması Survivor'da elenen isim ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Potada olan Evrim, Barış, Ayşe ve Sude arasında en az oyu alan kişi adaya veda etti. Peki dün akşam Survivor'da kim elendi? İşte Survivor All Star eleme sonuçları

DÜN AKŞAM SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

3 Mayıs Salı günü ekrana gelen yeni bölümde adaya veda eden isim, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Survivor All Star'da bu hafta elenen isim belli oldu. İşte Survivor All Star 3 Mayıs eleme sonuçları

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takımlardan; Evrim, Barış, Ayşe ve Sude eleme adayı olmuş ve yokluk adasına gitmişti. Survivor'da bu dört yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacının Dominik macerası sona erdi.

Haftanın 4. eleme adayının belli olmasının ardından toplanan konseyde adaya veda eden yarışmacı açıklandı.

Survivor'da bu hafta elemeye kalan Sude, Evrim, Barış ve Ayşe için sms oylaması yapıldı.

Oylama sonuçlarına göre Sude, Evrim, Barış ve Ayşe arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı.

Survivor'da bu hafta elenen yarışmacı Barış Murat Yağcı oldu.

Elenmesinin ardından konuşan Barış, "Bunu bekliyordum çünkü çok büyük bir hata yaptım ve kimsenin kaldırabileceği bir hata değildi. Bence çok hayırlısı oldu, bir hata yaptım ve diğer Survivor yarışmaları için örnek olsun. İki takımda da hakkım kaldıysa kusura bakmasınlar. Performans olarak gerçek Barış'ı gösteremediğim için zaten potalardan çıkmak beni üzüyordu. Fazla bir şey yapamayıp var olmaya çalışmak bir yere kadar. 3'de 3'üm bile yoktu, kendime yakıştıramadığım bir durum" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.