Survivor'da dün akşam kimin elendiği, programı kaçıranlar tarafından merak ediliyor. Tv8'in sevilen yarışması Survivor'da elenen isim ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Potada olan Evrim, Barış, Ayşe ve Sude arasında en az oyu alan kişi adaya veda etti. Peki dün akşam Survivor'da kim elendi? İşte Survivor All Star eleme sonuçları

DÜN AKŞAM SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

3 Mayıs Salı günü ekrana gelen yeni bölümde adaya veda eden isim, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Survivor All Star'da bu hafta elenen isim belli oldu. İşte Survivor All Star 3 Mayıs eleme sonuçları

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takımlardan; Evrim, Barış, Ayşe ve Sude eleme adayı olmuş ve yokluk adasına gitmişti. Survivor'da bu dört yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacının Dominik macerası sona erdi.

Haftanın 4. eleme adayının belli olmasının ardından toplanan konseyde adaya veda eden yarışmacı açıklandı.

Survivor'da bu hafta elemeye kalan Sude, Evrim, Barış ve Ayşe için sms oylaması yapıldı.

Oylama sonuçlarına göre Sude, Evrim, Barış ve Ayşe arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı.

Survivor'da bu hafta elenen yarışmacı Barış Murat Yağcı oldu.

Elenmesinin ardından konuşan Barış, "Bunu bekliyordum çünkü çok büyük bir hata yaptım ve kimsenin kaldırabileceği bir hata değildi. Bence çok hayırlısı oldu, bir hata yaptım ve diğer Survivor yarışmaları için örnek olsun. İki takımda da hakkım kaldıysa kusura bakmasınlar. Performans olarak gerçek Barış'ı gösteremediğim için zaten potalardan çıkmak beni üzüyordu. Fazla bir şey yapamayıp var olmaya çalışmak bir yere kadar. 3'de 3'üm bile yoktu, kendime yakıştıramadığım bir durum" dedi.