Dünyaca ünlü Alain Delon'dan sevenlerini üzen haber

The Guardian'ın haberine göre ailesi, Delon'un Fransa'nın Aisne kentinde bulunan Douchy'deki evinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yakışıklılığıyla döneme damgasını vuran ve Fransa'nın unutulmaz başrol oyuncularından biri haline gelen aktör, 88 yaşındaydı.

Tam adıyla Alain Fabien Maurice Marcel Delon, 8 Kasım 1935'te doğdu. Delon, 1960'lardan 1980'lere kadar Avrupa'nın önde gelen aktörlerinden biri olarak biliniyordu.

"Plein Soleil" (Kızgın Güneş), "Notre histoire" (Ayrı Odalar) ve "L'Eclisse" (Batan Güneş) gibi ünlü filmlerde rol alan Delon, "Notre histoire" filmindeki performansıyla Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri'nde Erkek Oyuncu Cesar Ödülü'nü kazanmıştı.